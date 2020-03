La mujer venezolana ha sido emprendedora y valiente. Fuerza que conquista en medio de la adversidad para liderar en su entorno, sin duda, la mujer venezolana es sinónimo de lucha. Dos mujeres emprendedoras que nos inspiran son Maria Alejandra y María Gabriela Duque albornoz, estas venezolanas crearon MarigabyDesign, una línea de bolsos que resultó finalista en el concurso The Independent Handbag Designer Awards en 2017 y 2019.

Según las Naciones Unidas, al menos 2.700 millones de mujeres viven restricciones legales que no les impiden tener las mismas opciones laborales del mundo. Estas dos tachirenses han buscado la forma de dar vida y pasión a su emprendimiento creando opciones laborales.

En un taller en San Cristóbal, Estado Táchira, Maria Alejandra y María Gabriela soñaron con MariGaby Design, un proyecto que llegó dos veces a Nueva York compitiendo con diseños de todos los lugares del mundo.

En Noticias.com.ve conversamos con María Alejandra Duque, cocreadora de MariGaby Design sobre emprendimiento, desafíos femeninos y mujeres inspiradoras.

1. ¿Qué disfrutas más de tu emprendimiento?

La relación con las personas, uno a veces se centra mucho en la producción de producto, Estamos mucho tiempo aquí en el taller pero cuando tenemos la oportunidad de atender un cliente, de ir al Mercado 5001, de tener una actividad, de relacionarnos con las personas y ver directamente la interacción de las personas, que comparten nuestros valores, que les gusta lo que hacemos, eso es algo que a uno lo llena muchísimo. Realmente eso, mucho más allá de si te lo compran o no, es la recompensa por todo tu trabajo.

2. ¿Cuál ha sido el desafío más grande a superar?

Lo más difícil ha sido como encontrar un camino para no caernos, cómo sobre llevar todo con nuestras vidas personales, la situacion del pais, no tanto en los problemas del día a día que si el agua la luz sino ya cuando tu tomas la decisión de decir me voy a dedicar 100% a eso, voy a vivir de eso. Voy a dejar de trabajar en otras cosas y me voy a dedicar a esto. Es el gran reto de todos los emprendedores.

En 2019 MariGaby Design nuevamente resultó finalista del concurso The Independent Handbag Designer Awards, un diseño pensado para la mujer emprendedora e inspirado en Frida Kahlo.

3. ¿Qué inspiró la creación del modelo finalista en The Independent Handbag Designer Awards?

El bolso tiene varios compartimiento que si para el agua, tuvimos que pensar en todos los compartimientos necesarios en la vida de uno diariamente (…) que no necesites cambiar de bolso. Además la categoría nos pedía que el bolso tuviese un elemento sorpresa y …. pensamos en el espejo, cumple dos funciones es una tapa que se sale, cuando tu volteas el bolso el espejo funciona para tu maquillarte , es algo que todas las mujeres siempre estamos buscando, cuando tu lo tienes puesto el espejo funciona como una pizarra que solo tu vas a ver.

4. ¿Qué significó para ustedes como venezolanas ser finalistas en el concurso de diseñadores mundial?

Para nosotras fue increíble que nos tomaran en cuenta para ese proyecto, probarnos a nosotras mismas y a todos que estamos al nivel de todo el mundo, cuando ya estemos allá y pudimos mantener conversaciones de los proyectos de otras personas de los procesos que pasan nos dimos cuenta que nosotras estábamos metidas en una burbuja en la que creemos que nosotras nos pasan mil y y un problemon y que en otros países no pasas. Los otros emprendedores también pasan, fue reconfortante saber que no estamos aquí solos.

5. ¿Cuál crees que es el obstáculo más grande para las mujeres actualmente?

Para mi es destruir las barreras de género que nos hemos impuesto nosotras mismas o que nos ha impuesto la sociedad, para mi ahorita hay una lucha no solo contra los hombres sino contra las mismas mujeres.

Esas cosas que nos enseñan que nos hacen sentir que podemos menos. Pero también (se debe) luchar contra esas creencias que nos han impuesto desde pequeñas nuestras mismas mamás, nuestras mismas abuelas de cuáles son nuestros roles.

Es luchar ahorita contra nosotras mismas (…) de entender que no necesitamos que nos den más poder…. ya tenemos ese poder interno en nosotras y bueno, cada uno de nuestros bolsos se inspira en mujeres que han marcado la historia, es una manera de recordarnos a nosotras mismas que hemos tenido poder toda la vida solo que cuando logramos destruir esas creencias no tenemos límites.

Cada bolso o cartera diseñado por MariGaby Design se inspira en el nombre de una mujer, de allí que cada uno cuenta una historia.

6. ¿Cuál es la narrativa tras cada diseño?

Cada uno es un recordatorio de una historia de una mujer, cada bolso es una historia. Más allá de que el bolso esté inspirado en ella, está centrado en lo que queremos que el bolso refleje. Cada bolso tiene una etiqueta con su nombre, tratamos en redes sociales contar las historias de esas mujeres para que sientan que es importante. Hay que recordarlas.

7. ¿Qué mujer de la historia es la que más te inspira?

Mi favorita es Amelia Earhart, fue una piloto y ella siempre luchó desde pequeñita con que su papá que le decía no podía hacerlo. Luchó desde pequeña contra esas barreras y ella consiguió a alguien que creyó en ella, ella también creyó en ella y consiguió su sueño de cruzar prácticamente el mundo (..) En su último viaje, una parada que hizo fue aquí en Venezuela pero para mi, esa es la mejor historia.

7. ¿Qué caracteriza a la mujer venezolana?

Físicamente no se puede obviar el hecho de nuestras raíces latinas tropicales, o sea, la mujer venezolana obviamente resalta en cualquier parte del mundo, pero más allá de la belleza es nuestra personalidad. A pesar de todo, somos muy seguras y nos atrevemos a muchas cosas. La mayoría de mujeres venezolana busca trabajar y estudiar.

8.¿Qué soñarías que fuera mejor para las mujeres en Venezuela?

Normalicemos el hecho que las mujeres seamos así: emprendedoras

(…) En el camino que desees hacer, que podamos construir un país lleno de oportunidades tanto como para los hombres como para las mujeres. De parte de MariGaby en la experiencia que tenemos en esos casi cuatro años. Todo lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. Emprendan, quieran, diseñen, amen. Lo que ustedes quieran hacer ámenlo y busquen la manera de hacerlo, la manera de resaltar, seamos auténticas en lo que hacemos. Eso es algo que se puede aplicar en nuestra vida, en la manera de vestirnos, la autenticidad es algo que para mi debe estar siempre presente.

Autor: Katiusa Casanova @Mandarinakid