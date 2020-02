Luis Jimenez:”Todas las canciones exitosas son canciones pop”

Por William Padrón / @williampadron

Luis Jimenez ha estado en el foco de atención desde que estudiaba bachillerato en el colegio San Ignacio. Ahí gestó el proyecto indie rock Los Mesoneros, pilar de la nueva oleada del rock venezolano de la última década. Un referencia que le dio frescura a la escena, los llevó a ser nominados en cuatro categorías de los Latin Gramy 2012.

El año pasado fue nominado dos veces al Latin Grammy por su participación en Arawato, el supergrupo o power trío de rock que fundó en 2015 junto a sus colegas y amigos Rodrigo Gonsalves (Viniloversus) y el productor Carlos Impertori (Tumbador).

Cantante, guitarrista, compositor y a ratos tecladista, según la asignación del momento, Jimenez posee una de las voces más destacadas del rock venezolano de la última década. Su facilidad de usar las cuerdas vocales como un instrumento adicional en sus composiciones y adoptar capas sonoras brillantes, avalan toda su formación musical. La escena pop-rock venezolana lo alaba y lo ven como un digno representante.

Sin buscar ser disruptivo, su incursión en el dúo indie urbano, movió los cimientos de sus más acérrimos fanáticos y golpeó la sensibilidad del rock venezolano. Luis Jimenez, ahora residenciado en México, junto con el también venezolano, compositor y productor Agustín Zubillaga, aka Mr. A On The Beat, formaron el duo Lagos de la mano del sello Warner Music.

Coqueteo con el trap, lo urbano y estructuras pop que se siguen alimentando con su formación de la música alternativa, Lagos mantiene un discurso alejado de lo soez en el que la música urbana puede caer en ocasiones comunes.

En medio de una sesión con Lagos y a punto de iniciar una serie de conciertos en el territorio mexicano, conversamos con Luis Jimenez acerca de esta nueva arista musical en su vida.

¿Cuál fue la principal motivación para crear Lagos?

Comenzó primero como un dúo de composición y producción. Agustín y yo llevamos más de tres años escribiendo canciones juntos. Todo comenzó desde la idea de un amigo en común quién también era nuestro editor, Francisco Granados (Sony ATV). Propuso la idea de que escribiéramos temas juntos para otros artistas. Hicimos el primer experimento, salió una canción que nos abrió muchas puertas, llegó a manos de gente importante de la industria y a partir de ahí empezamos a escribir más y más juntos, haciendo canciones para disqueras como Warner Music, Universal Music, Sony Music. Resulta que se comentaba mucho que cuando la gente de las disqueras escuchaba los demos grabados por nosotros, cantados por mi, les gustaba mucho y, a veces, más que lo que salía a la calle. Ahí empezaron a comentarnos esa idea de que “si ya los demos suenan tan bien y tienen un estilo, ¿por qué no lanzan algo interpretado por ustedes?”. Al principio le huí a la idea, sobretodo por ya tener tantos proyectos y digamos que el brinco del mundo alternativo a este género me daba miedo, a pesar de que llevaba tiempo haciéndolo y sabía que se me daba. Los planetas se alinearon, llegaron ofertas de las disqueras y sentimos mucha química con Warner y el A&R de ese momento. Así nació Lagos.

Has pasado por el indie rock, el rock y ahora lo urbano ¿Cómo fue aperturarte a un sonido diferente de tu zona de confort?

A mi me sorprendió toda esta transición. Yo desde pequeño siempre he tenido una vena bastante pop. Siempre me han gustado los hooks, las melodias. Todas las canciones exitosas son canciones pop con arreglos e instrumentación y una interpretación de un género en específico, pero en realidad cualquier canción la puedes interpretar en cualquier género. Empiezas a ver la música como un lenguaje universal más que de géneros.

Migrar es trabajar en el desapego, cambiar de actitud y abrirse a nuevas costumbres ¿Qué aspecto de tu personalidad y profesión sientes que le diste amplitud y te hizo avanzar con decisión?

Fue un proceso paulatino que mucha gente no vio y les pareció como de un solo golpe. Desde que me estoy dedicando a mi carrera como compositor me ha tocado reunirme con mucha gente diferente, de distintos géneros, distintas generaciones, países, culturas. Eso me ha ayudado a abrirme la mente. Debo admitir que desde antes de irme de Venezuela estaba muy cegado a que el rock era el género. Poco a poco fui descubriendo y respetando los distintos géneros, me fui universalizando y camaleonizando. Un buen compositor de profesion tiene que tener la habilidad para ponerse en los zapatos del artista que le estás escribiendo, eso es muy importante. Empecé a verle valor a otros géneros.

Te iniciaste en Los Mesoneros, en ese transitar aparece Arawato y ahora Lagos ¿Cómo sorteabas estos retos con tu banda? ¿Ha existido algún miedo de que abandones?

En todos los proyectos que me he involucrado, Los Mesoneros me han apoyado mucho. Lo han visto como parte de un crecimiento musical mio. Posiblemente en su subconsciente, en algún momento, ha podido estar ese miedo pero ellos me conocen de toda la vida, son mis mejores amigos y saben que siempre les hablo claro en esos aspectos. Esos miedos han sido aplacados con hechos.

Hace poco estuviste con Alejandro Sanz ¿Qué tal la experiencia?

Fue una cosa surreal y alucinante. Fue un sueño en el sentido de poder ver cómo trabaja y cómo es el equipo, los valores, el profesionalismo de un artista de ese nivel, de esa talla, esa liga, es impresionante como te atienden… una leyenda como Sanz que es un músico tan respetado. Poder cantar en una tarima al lado de él, una canción de él, mientras te mira desde la tarima, es una locura. Ni en mis sueños mas bizarros hubiese pasado. Es una persona que admiro muchísimo.

¿Cuál crees que ha sido tu aporte como inmigrante en al desarrollo de la cultura mexicana donde actual vives ahora?

Hemos traido una propuesta que acá no están acostumbrados. A nivel profesional, también como compositor, aportamos algo que aquí no abunda tanto por el tema de venir del caribe, venimos de otras influencias y entendemos las métricas mas latinas. Las interpretamos my distintas quizás a los autores de acá que vienen de la balada y otras influencias. También vamos aprendiendo de ellos.

¿Crees que habrías formado un proyecto como Lagos viviendo en Venezuela?

No lo creo. Siento que Lagos fue algo que se nos presentó mas que se pre-meditó. Pasó muchos meses para que nos convencieran. Sin esas circunstancias habría sido muy difícil que se presentara la oportunidad.

¿Has pensado en sacar un disco como solista?

Por los momentos no… y no sé si lo haga nunca, nada está escirto en piedra. Tengo mucho en mi bandeja como para pensar en lanzarme como solista y tampoco es algo que me ha llamado la atención. Lo que más me gusta de tener proyectos artisticos y musicales es poder convivir y empaparte de otras cabezas trabajando, otras influencias. Es importante ese feedback que te ayuda a tener perspectivas. Me gusta tener gente con quien compartir.

