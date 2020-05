Ramón Castro “Me he criado en la calle y he creado mis convicciones”

Por William Padrón / @williampadron

Hacia finales de los años 90s a Ramón Castro se le veía en el circuito de bares caraqueños con un desparpajo y desfachatez producto de la juventud. Debutaba en la serie juvenil Hoy Te Vi para RCTV, mientras, guitarra en mano, se abría paso en la movida nü metal venezolana con su banda Después de Vieja.

Esa dualidad le dio témple y coraza para esquivar comentarios y caras de asombro en una industria que le costaba digerir que un metalero tuviese cabida en la farándula nacional o viceversa. Al final logró desarrollar un carisma capaz de diluir esa línea divisoria y hacerse un nombre dentro del entretenimiento nacional.

Maestro de Ceremonia del Festival Nuevas Bandas, presentador de eventos corporativos, locutor hasta convertirse en productor, Ramón tuvo el ingenio y el entusiasmo para incrustar su nombre en el espectáculo. Disolvió su banda de rock y navegó las aguas del synth pop, dance y new wave para darle vida a Jack Bundy, proyecto efímero que lo sacaba de su zona de confort. Dejó la música desde entonces. “Jamás ha parado en mi vida. Estoy rodeado de mis instrumentos. Retomarlo seríamente no creo. Ahora es un mundo muy complicado y la verdad que requiere de tiempo, no lo tengo ahora”, explica desde su casa en la ciudad de Houston. “No he querido entrar a un banda, aunque me lo han pedido”.

Partió de Venzuela unos cuatro años, en la cúspide de su carrera, con su esposa e hija, para residenciarse en la ciudad de New York, una parada estratégica que alimentó el caldo de ambición. Ahora en Houston se dedica a producir eventos y, junto con Daniela Kosán, creó Lets Connect Show, una suerte de lobby entre emprendedores que se ha instaldo también en Orlando, Miami y Panamá. “Cada vez me acerco a la meta de adentrarme más en el mercado norteamericano con profundidad y trabjar con el público americano, lograr hacer el crossover para que los americanos conozcan a los latinos un poco mas”.

En tiempos de pandemia, el online ha sido la vía de conexión, así fue como gestó Hacemos Click y Chisme77 en sus redes, donde aprovecha para interactuar con amigos y público en estos días de confinamiento. “Estoy en constante reinvención, aporte y proyectos”.

– Todas estas actividades que estás realizando parecen coincidir con un premisa: interrelación del individuo ¿Existe algún sentimiento de nostalgia en esta inquietud creativa desde que vives fuera de Venezuela?

– Siempre he sido una persona que no me he desapegado de mi Venezuela ni de las cosas que me dieron; para mi es recordar lo bueno, conectarme con la gente. Soy una persona de relaciones públicas, me gusta hablar con la gente, ayudarlos, poder conectar de una u otra forma, laboral o sin interés. Conozco a cualquier ser humano y me dice: “Yo hago camisas” y yo le digo que tengo a un amigo que las puede distribuir y se lo presento. Es mi naturaleza. Esto me recuerda lo bueno que hemos tenido en nuestro país y que no quiere decir que no lo vayamos a tener a futuro. Es importante recordar las cosas que se hacían en nuestro país, por eso me llena de emoción y rememoración el hecho de ver éste tipo de material, porque te conectas con la mejor época que viviste en tu país.

– Durante tus días en la Fundación Nuevas Bandas, dirigiste un documental sobre el festival. Estos últimos años has desarrollado el oficio audiovisual en diferentes etapas de la pre y post-producción ¿Te has planteado algún tipo de trabajo personal, quizás un relato ficticio o real en imágenes?

– Lo que tiene que ver con video, grabar, crear contenido, definitivamente me ha abierto puertas increíbles en mi cabeza. Hay millones de dimensiones y opciones. Hay muchas cosas que quiero hacer, eso sí, el tiempo parece ser la parte que siempre pierdo. Por mi cabeza pasan trabajos de antes que me gustaría rehacer o estructurarlo de una mejor manera.

-Ramón Castro, Tu fuerte sigue siendo el del entertainer ¿Has sentido alguna especie de conflicto entre ese oficio y tus momentos de productor?

– Yo difiero de eso. Soy un artista integral o un comunicador integral que desarrollo diferentes aspectos dentro de mi carrera. La de productor, definitivamente la consagré, con los Premios Pepsi Music. Se demostró que, a partir de mi cerebro y conocimientos de producción, en conjunto con equipo de trabajo, se podrían lograr los objetivos. Lo hice por cinco años. Fue difícil demostrarle a las personas que era yo la cabeza de eso… al final logré demostrarlo. Las actividades que desarrollo ahora no tienen el mismo presupuesto ni la misma envergadura pero definitivamente mi cabeza trabaja en función a algo completo. Si veo un proyecto, ya sé dónde lleva audiovisual, producción, guión, creación. Por esi mi tarjeta dice Multimedia Profesional.

– Lets Connect Show ha sido un éxito como exposición para los emprendedores venezolanos que hacen vida en Estados Unidos, incluso su versión panameña ¿Cómo fue la gestación de esta idea?

– Se crea a partir de la necesidad de conectar y conocer personas, surgió en Houston, donde no conocía a nadie y necesitaba interrelacionarme. Creé una opción de networking donde le daba la voz a las personas y los conectaba, las personas no tienen la capacidad de conectarse por sí misma, tener ese elevator pitch, saber cómo conectar laboralmente. Fui ese canal, mejorándolo. Creé una opción desde cero donde las personas logran monetizar, conectar y establecer negocios a partir de un encuentro, online y offline.

– Ahora que se están haciendo online ¿Ves la posibilidad de llevarlo a otros países de Latinoamérica, Europa o en algún momento ir a Venezuela?

Tenemos conversado México, España, Canadá… Venezuela dependerá de la situación política. Lamentablemente es un punto muy importante para hacerlo. Sería presencial.

– Hacemos click ¿es un ejercicio de nostalgia o remembranza personal?

– Es un proyecto que salió solo, hice el primero echando broma, como diversión y cuando ví la reacción, me animé a continuar. Lo hago como una catarsis de felicidad. Me han pedido hacer publicidad y no lo he hecho aún. Soy delicado con eso. Los mensajes y la forma de conectr son increíbles. Es algo que no voy a parar de hacer.

– Por otro lado Chisme77 sigue teniendo el elemento de conexión. Siendo una figura que se formó en radio ¿Has pensado en incursionar en el podcast?

Esto surge de mis conversaciones de trabajo con diferentes personajes, la reacción que generaba el vernos y la interacción al hablarlo me parecía fantástico. Cuando hablas desde tu celular por whatsapp, no es lo mismo que tu cites a alguien a un estudio para un podcast o a una cabina a conversar con él. Aquí hay una sensación que se genera, es personalizada y la relación que tengo con cada uno de los personajes que invito ayuda a que esto fluya. Todavía no he incursionado en los podcast aunque tengo escrito varios programas, varias opciones… y no lo he hecho. No sé si el tema es que no me atrevo pero no sé las razones. En algún momento lo haré.

– Eres un ejemplo de re-invención, ahora que se viven tiempos de angustia e incertidumbre alrededor del Coronavirus ¿Cuál ha sido el aprendizaje que has experimentado?

– Soy una persona que me he criado en la calle y he creado mis convicciones, mi formación en la calle. Utilizo la parte académica para formame, mejorar y pulirme con lo que haya aprendido. Nunca he vivido de un empresa que me dé el quince y el último, a excepción de cuando estaba en RCTV, así que siempre he estado en eso de aguantarme, buscar la comida, el negocio, gestionarlo. Esto ha sido una etapa de recesión y cuando eres emprendedor que trabajas independiente, tenemos etapas que suben y bajan. Esta ha sido la más baja obviamente. La gente ahora no tiene el mismo presupuesto para invertir y ahora debes re-inventarte.

– Después del Apocalipsis ¿Cómo se ve Ramón Castro en el nuevo mundo que se está instaurando?

– Aún no me acostumbro al nuevo mundo que viene, aún ni siquiera se ha establecido. A lo mejor viene un mundo con vacunas, con chip, el no relacionarse. No lo veo claro en este momento. Siento que el mundo aún está sumamente descontrolado y cada vez más erosionado. Siento que como humanos no terminamos de aprender la lección, quisiera esperar un poco mas para decir cómo veo el mundo después de esta etapa tan loca. Lo que sí es definitivo es que hay que trabajar el triple de lo que trabajabas.

