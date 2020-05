Alberto Arcas de Okills: Los días indies quedaron atrás

Por William Padrón I @williampadron

En el 2008 Alberto Arcas formaba parte de la agrupación Karnavali, una banda indie rock en la que también participaba el ahora cantautor Lasso. Ganaron el Festival Doritos, elegidos por Los Amigos Invisibles y, aunque tenían la fe puesta en el Festival Nuevas Bandas de ese año, fue la La Vida Boheme quien se alzó en esa contienda.

Cuatro años después Alberto vuelve al Festival Nuevas Bandas 2012 y consigue el primer lugar con su nueva banda Okills, aunque en honor a la verdad hubo empate con Holy Sexy Bastards. Su álbum debut, Reiniciando Transmisión (2011), estaba sumándoles adeptos en el circuito universitario y todo indicaba que un nuevo suceso musical asaltaría la cultura pop rock venezolana.

Llegado el momento de expandirse, recurren a Maurimix, percusionista de Los Amigos Invisibles en esa época, para producir América Supersónica (2015), un disco que comienza a darle un abanico de posibilidades sonoras a Okills. Al poco tiempo se mudan a la ciudad de México. Una nueva aventura que les ha traído buenos resultados hasta la fecha, grabando temas con Mon Laferte por ejemplo.

Hace un par de meses que Okills editó su tercer álbum Dimensión Caribe, disco influenciado por el sonido pop tropical y caribeño de mitad de los 80s, además de guiños a la cumbia norteña, bachata, merengue, calipso. La placa está impregnada por la ruptura, el desamor, la esperanza y el humor, con una madurez en su contexto lírico. Es una muestra desinhibida de su presente sonoro, compositivo y vivencial. Sin dudas el trabajo esencial de su carrera

Esta vez recurrieron al ex guitarrista de Los Amigos Invisibles y actual integrante de Los Crema Paraíso, el Dj Afro aka José Luis Pardo, en colaboración con Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido y el colombiano Juanes, para producir el ambicioso Dimensión Caribe, equilibrando una propuesta musical que sigue en desarrollo.

Alberto mira hacia delante con optimismo, aún no se da cuenta de que cumplirá una década desde que se formó Okills. Hay mucho camino por recorrer. Confiesa que está trabajando en un EP como solista, en colaboración de buenos colegas. No dice mucho, solo que es opuesto a lo que hace en la banda que le dedica su foco de atención constante. Ahora su círculo de vida está en el DF, una nueva realidad que sigue conociendo, por estos días encerrado como todos sus colegas y el 15 de Mayo espera el estreno de un tema de Desorden Público en el que fue invitado a cantar: “No Me engañas más”.

Es la última de las bandas venezolanas de la diáspora en hacerse un nombre sólido antes de salir, de hecho cuentan con números envidiables de streaming en Spotify. “Sigue habiendo una movida alternativa en Venezuela. Ves proyectos como Anakena, El Otro Polo, Liana Malva, Andrés Mata, quienes más allá de los contras que se consigan en el camino, funcionan y le llegan a personas fuera del país”, sentencia.

El nombre del disco es una referencia a la Dimensión Latina y Adrenalina Caribe ¿Cuál es la influencia directa de estos dos grupos en la vida de Okills?

El fraseo, la manera de Oscar D´Leon, particularmente en la Dimensión Latina, cómo abordaba las canciones; lo musical, la línea vocal. Durante la composición de la gran mayoria del disco estuve escuchando mucha salsa. El caso de Adrenalina Caribe fue una banda que a pesar de no tener una formación para su género, algo así como un tropi-pop ochentero, lo hacían. Esto fue una manera para Okills de abordar el disco. No somos una banda de veinte integrantes, donde hay percusiones, trompetas, etc., todo lo contrario. Somos una banda que para tocar un género así es bastante resumida y nos dijimos: “vamos a ver cómo lo abordaba Adrenalina Caribe”. Los habíamos escuchado pero para este disco, le dimos la referencia a los productores y de esa forma abordar las canciones. Fue como tomar algo del pasado para abordar algo que no se está haciendo ahora, en un formato de banda de rock.

También hay un poco de Wilfrido Vargas y Juan Luis Guerra en el disco ¿Qué pasó con los días de indie rock en la banda?

Oscar D´león Willie Colón, muchas influencias latinas. Creo que naturalmente la banda ha ido tomando este rumbo, lo hemos conversado y todo, no es algo impuesto por nadie. Estoy escuchando poca música en inglés, no por nada malo, sino que me disfruto oir más música en español, me gusta ver cómo cantan artistas nuevos como Vicente García que hacen cosas bien latinoamericanas. Los días indie quedaron atrás, no eliminamos la posibilidad de volver a lo indie o alternativo, rockero, el de una banda. Ahora nos sentimos más cómodos en este lugar y ha sido como una transformación natural.

Hasta la fecha han contado con dos ex integrantes y fuertes compositores de Los Amigos Invisibles como productores de sus disco: Maurimix primero y ahora Cheo Pardo. Entre esos dos personajes ¿qué has absorbido como músico y compositor?

Son músicos muy distintos, a pesar de que formaban parte de la misma banda, son músicos que tienen fuertes distintos. Con Maurimix absorbí la simpleza, él es un tipo bien directo. A veces como músicos queremos más y él va a lo directo. El caso de Cheo, quien es un tipo que sabe tanto de la práctica y lo teórico, cómo eso crea una amalgama bien bonita en las canciones, hizo que me dieran ganas de seguir estudiando la música y lo estoy haciendo, trabajando más duro, escribir más en esta cuarentena. Diariamente escribo una idea y volví a las clases de cuatro.

Aunque este disco es mucho más variado musicalmente, también es cierto que con la madurez hay una simplificación en la concepción de los temas ¿Han sido consciente de eso?

La verdad no, ha sido natural. En Dimensión Caribe sólo nos enfocamos en que nos gustara a nosotros. Buscamos mejorar como músicos y hemos aprendido a bajar los egos. De hecho en este disco se trabajó en función a la canción, no al interés del músico. Partimos de la premisa de que “menos es mas”. Son canciones sencillas, algunas con su complejidad y quisimos respetar eso.

También figura como productor el mexicano Camilo Lara ¿Qué tanto les condujo a condimentar el sonido para un mercado azteca?

Camilo es como un referente mexicano de la música, es uno de los nombres más respetados y mas queridos en la industria. Cuando empezamos a trabajar con él, queríamos meterle un poquito de sonido mexicano, porque no es algo que se nos de natural, a pesar de tener más de cinco años viviendo aquí. No conocemos incluso el tema de instrumentos. En el tema “Cura”, una cumbia mexicana, Camilo sacó un bombo Legüero y es un tema que gusta mucho al público mexicano porque él la tiene muy clara y bien manejado el sonido de la cumbia. ¡Claro que nos condujo! Además nos dejamos llevar y que tomara las riendas. Camilo y Cheo, los productores, son personas que llevan años trabajando en este medio, sería una tontería no aprovecharlos, en el buen sentido. Lo hicimos sin miedo.

La Vida Boheme, Los Mesoneros, Reyes, hay una cofradía venezolana viviendo en México ¿Se reúnen para componer, gestar algún show o colaborar entre ustedes allá?

Nos hemos visto, ahora no tanto por la cuarentena, es complicado. Sí coincidimos mucho en La Bestia (sala de ensayo), festivales. Lo más importante es realzar el nombre de Venezuela cada una de las bandas por sí sola. Cada uno de nosotros también tiene su grupo de amigos mexicanos y extendemos el mensaje de que Venezuela no es solamente Chavez, petróleo, playa y mujeres bellas.

Este viernes sale el nuevo tema de Desorden Público “No me engañas más”, una suerte de segunda parte del clásico “Tetero de Petróleo” y estás invitado a cantar ahí ¿Qué nos encontraremos ahí?

La invitación de Desorden Público para mi fue algo bonito como cantante. Me dijeron: “Haz lo que te de la gana con esta canción”. Es un reggae-dub cercano a un BPM (Beats per minute) de la salsa y lo que hice fue meterle un chanteo medio salsero y como dicen: “un mambo al final”. Improvisé unas líneas y fue como la primera vez que hice esto para una canción, donde abiertamente me atrevo a meterle algo salsero. Soy muy fan de Desorden Público, los respeto muchísimo. Se van a conseguir a un Alberto distinto del que conocen.

Nuevos tiempos el del confinamiento, según expertos en la industria musical, puede beneficiar a los nuevos talentos independientes como ustedes ¿Cuál es el panorama de Okills en estos momentos de pandemia?

¡Es complicado! Primera vez que vivo una pandemia. Todo el tema de generar contenido es algo que se nos complica porque no somos youtubers o vlogers, ni podcaster. Hay que ingeniarselas para estar presentes y para no perder el contacto con el fan. Estamos editando una versión del disco Dimensión Caribe, decidimos grabar todas las canciones en versión cuarentena y los lanzaremos de dos en dos. Vienen mas video clips, nuevo sencillo.

Los Amigos Invisibles, Rawayana y Okills, son las bandas venezolanas que más se oyen en Spotify, ustedes tienen un promedio de más de 400.000 escuchas mensuales ¿Cómo ha influido esos números en su exposición latinoamericana?

Los números influyen de manera positiva. Forma parte de mucho trabajo, generando contenido, estar presentes. Nos está escribiendo gente de muchísimos países con comentarios positivos. El mejor termómetro de Okills para medir las cosas es en vivo. Dimensión Caribe es un disco que lo vamos a girar tarde, han pasado casi dos meses desde que salió pero por el coronavirus no se puede hacer nada. Esos son los números que queremos ver, entradas vendidas, gente cantando.

Se extrañan los conciertos, la experiencia del fan cambió ¿Cómo imaginas tu primer concierto luego de la pandemia? ¿Has diseñado ese show en tu cabeza?

Diseñamos el show y lo echamos para atrás. Hay que esperar que pase todo esto. Estábamos mirando el tema visual, la narrativa, el orden de las canciones, tipo de show. Va a ser el show más ambicioso de la banda hasta la fecha, queremos darle el lugar que merece este disco.

OKILLS – Tú feat Melissa Robles

OKILLS – Friendzone

OKILLS – Funcional feat Mon Laferte

Alberto Arcas

Instagram: https://www.instagram.com/ elarcas/

Facebook: https://www.facebook.com/ elarcas

Twitter: https://twitter.com/Elarcas

Okills

Instagram: https://www.instagram.com/ somosokills/

Facebook: https://www.facebook.com/ somosokills/

Twitter: https://twitter.com/ somosokills

También te interesará: ¡Apoyamos el Sabor Venezolano! Cuéntanos de tu emprendimiento