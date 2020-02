Something es el nuevo tema de Los Amigos Invisibles que llegó acompañado de un vídeo lyric animado en formato de videojuego con una historia de Point Media Label. Una canción romántica, alegre y bailable que se estrenó con toda la intención de despertar amor durante el Día de los Enamorados.

En Noticias.com.ve conversamos con Mamel de Los Amigos Invisibles quien nos contó en exclusiva los detalles del vídeo y del tema Something.

El formato de Something cuenta una historia animada al estilo game, una idea nueva en los vídeos de Los Amigos Invisibles.

¿De dónde vino la idea de crear un video lyric con este estilo animado?

Esta elección vino de la gente de Point Media Learn. Ellos estuvieron hablando con nosotros, cuando salió esta canción a la mesa. Nos pareció super interesante.

El vídeo de Something superó las 40.000 reproducciones en tres días, ¿Cómo perciben la recepción del tema entre los seguidores?

Super chevere. Cuando uno lanza un tema uno nunca da por sentado que va a tener buena aceptación, es como una lotería. pero uno hace todo el trabajo con el mayor cariño que se puede y no solo nos encantó la canción sino que la propuesta nos encantó y queríamos compartirla con la gente. y hasta ahora la respuesta ha estado super chévere.



¿Qué sonidos inspiraron Something?

El sonido de la canción está como en una onda bien Kpop, a Julio le encanta mucho el Kpop y como los compositores de la canción son Julio, Agustín y Sofie de Elastic Bond que fue la que escribió la letra se inspiraron mucho en este sonido bien Kpop, con lo que normalmente hacemos nosotros que es bien bailable con esta onda Funky y se puso en el tema.

Something tiene un vídeo lyric bastante colorido y con muchos rasgos de cada miembro de la banda ¿Qué fue lo que más te gustó del vídeo?

Lo que más me gustó fue el proceso de cómo se hizo, porque aun cuando no estamos presentes en el mismo, salen nuestras caras. Se hizo mientras estábamos grabando una canción en un estudio. Llegaron los muchachos de Point Media Label. Los camarógrafos y toda la gente que estaba detrás en el equipo llegaron a grabar ciertas cosas en las caras nuestras, en cuerpos y cómo pronunciamos las frases de la canción y me pareció muy interesante como ellos empezaron a manipular y manejar toda la cuestión de las expresiones de la cara de cómo se pronunciaban para ponerlas en el video, cuando ví el resultado me encantó. A parte de toda la propuesta digital como de Atari, de Nintendo.

¿Tienes alguna frase favorita de la canción?

Toda me gusta, es muy romántica. Sale mucho en esa onda de cuándo una persona te encanta mucho y te afecta,y tiene toda esa onda de que tu me das algo, hay algo que tu me das que me encanta, que me fascina, me enamora. En general, el mensaje de la letra es super rico.

El tema salió el 14 de febrero con esa intención…

Sabemos que es muy romántica valía la pena.

Un mensaje para Venezuela

Venezuela es casa, Venezuela es todo aquello que piso, todo aquello que somos es nuestra identidad. Es lo que somos. Es lo que exportamos de algún modo, no solo como artistas sino como personas. Venezuela siempre va a estar en nuestros corazones. Afortunadamente ya desde finales del año pasado hemos tenido chance de poder visitar de nuevo a pesar de las circunstancias y bueno, que sepan que siempre estamos ahí, con nuestro corazón allá que los queremos mucho, que no hay nada mejor que tocar en casa. Yo siempre lo he dicho. No hay nada mejor que visitar tu país, que conectar con tu gente, darle música, estar ahí,estar con tu familia, ver el Ávila, todo.

Autor: Katiusa Casanova @mandarinakid