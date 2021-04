¡ENYER HIGUERA ES ORGULLO DEL FÚTBOL FEMENINO VENEZOLANO!

¡De Barinas para el mundo!

La niñez de Enyerliannys Higuera fue en Dolores, en el municipio Rojas del Estado Barinas, allí nació, creció y estudió.

“A los 10 años mientras estaba la escuela me empezó a gustar el deporte, pero solo me llamaba la atención era ese deporte, el fútbol. Me inicie en el fútbol sala.”

Enyer esperaba ansiosa la hora de educación física para practicar y jugar fútbol, así llamó la atención y formó parte del equipo. “En los juegos escolares me vió Jhon Jiménez (PF de la selección) y me preguntó si estaba interesada en hacer unas captaciones para escuelas y la selección del estado, fue así como comencé en Carlos Márquez Fútbol Club, con el entrenador Eduar Useche con 13 años de edad”

La familia el motor e inspiración:

“Mi familia siempre me apoyó, en especial Erika mi hermana mayor, mi papá Crisanto Higuera fue quien me inspiró y me motivó, él se esforzaba mucho para acompañarme y llevarme a las prácticas. Mi mamá Sorteresa Bretis no estuvo de acuerdo al principio pero luego lo aceptó al darse cuenta que me gustaba y me apisonaba el fútbol”.

¿Cuál fue el debut o primer partido oficial? “Mis primeros partidos de fútbol fueron con la Selección del estado Barinas sub 15, recuerdo que los juegos se disputaron en el estado Táchira, ese fue mi debut”

Deportivo Táchira y la Liga Femenina:

Para Enyerliannys llegaba una difícil decisión con una excelente propuesta por parte del carrusel aurinegro. ¿Cómo fue decir si para jugar a nivel profesional? “Fue una difícil decisión el alejarme de casa, tuve miedo y pensé muchas cosas pero yo quería cumplir mis metas y ese era mi sueño”

“Jugar en el Deportivo Táchira fue una experiencia muy bonita y que no me imaginaba, la propuesta la hizo él mismo Kenneth Szeremeta y ahí debuté como futbolista profesional”

Higuera fue la máxima goleadora del DvoTáchira femenino con 19 goles en su pasantía por el aurinegro, agradece lo vivido y aprendido:

“Una institución que tiene unas instalaciones maravillosas y una atención increíble, dejé muy buenas amistades. Es un honor vestir la aurinegra, soy barinesa pero tengo amor al DvoTáchira y mi carrera futbolística en el exterior fue gracias a lo que aprendí en el año que estuve allá.”

Primer llamado en la selección:

“Participé en un juego de las estrellas y nos enfrentamos a la selección que dirigía el profe Kenneth, meses después el profesor Eduard Useche me dio la noticia que estaba llamada a la selección un momento muy bonito e inolvidable” Así relata Enyer uno de los momentos más importantes en su carrera, el ser tomada en cuenta por la Selección Nacional.

“vestir los colores de tu país así sea un modulo es inexplicable y no tiene comparación, jugar y además ganar es un orgullo” puntualizó Higuera.

Con 20 años Enyer ha obtenido triunfos y campeonatos con la Fuerza Vinotinto: “Estar en un escenario deportivo y competir contras otras selecciones es inolvidable, la experiencia en Ecuador en la Liga Sudamericana donde quedamos campeonas fue algo maravilloso y muy bonito que siempre queda grabado en nuestra mente y corazón.”

“El Saber que representamos a un país tan bonito y que tenemos una responsabilidad enorme es una motivación, los venezolanos siempre nos apoyan en cualquier lugar del mundo donde estemos jugando, es muy bonito sentirlo y vivirlo”

Sol de América en Paraguay:

¿Cómo tomas la propuesta para ir al Sol de América? “Es la noticia que todo futbolista profesional quiere y desea, dar el salto al exterior, no me lo esperaba porque recién había cumplido los 18 años y en ese momento estaba entrenando con Flor de Patria para jugar la liga venezolana, agradezco este año porque maduré mucho la forma deportiva y personal”

Enyer cuenta y agradece a las personas que la acompañaron en Paraguay: “Estaré siempre agradecida con la directiva jugadores y cuerpo técnico poner una decisión bastante difícil el tener que alejarme de mi familia en el país, pero viví la experiencia con Marialba Zambrano quien fue una compañera y amiga que me sirvió de mucha ayuda”

Y es que Enyerliannys Higuera no sólo llegó a Paraguay para aprender, también para sumar y aportar a su equipo tanto así que logró ser campeona con la categoría y estar en la Primera División.

“Fue un año inolvidable al quedar campeona con el club. El poder alzar la Copa de campeones en otro país es algo hermoso. Fui Campeona Sub18 y Sub campeona con el plantel Profesional.”

“Quiero enviarle un gran abrazo y un saludo a las personas que siempre me han apoyado y estado conmigo, en especial agradecerle a mi hermana por estar en los buenos y malos momentos ya que ha sido de gran ayuda para mi como persona y profesional porque me ha apoyado mucho y me ha motivado”

EL MENSAJE A LAS FUTURAS GENERACIONES:

De ser muy humilde a cumplir su sueño de jugar como profesional en un importante equipo de Venezuela, vestir la camiseta de la Selección Nacional y jugar en el fútbol extranjero, Enyerliannys Higuera es todo un orgullo venezolano, es pura Fuerza Vinotinto.

“A todos los niños, niñas y jóvenes que aman el fútbol y sueñan con ser jugadores profesionales los invito a que luchen por sus sueños. Hay una palabra que siempre recuerdo que me la dice un gran amigo: Trabajo y constancia es lo que te lleva al éxito. Recuerden que la grandeza se alcanza con la confianza en si mismo y la ayuda de Dios, nunca dejen de creer en su talento pero tampoco dejen de trabajar”

Autor: Florangi Morales