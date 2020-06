Ya está en Netflix la nueva película de Edgar Ramírez

The Last Days of Crime ya está disponible en Netflix. La nueva película de Edgar Ramírez narra los planes de un criminal en una sociedad futurista

The Last Days Of Crime se entrenó en Netflix la semana pasada. Esta es la nueva película de Edgar Ramírez para la plataforma de dtreaming, un thriller de acción y suspenso dirigido por Oliver Megaton con guión de Karl Gajdusek.

Anna Brewster, Michael Pitt y Sharlto Copley protagonizan junto al actor venezolano la historia basada en la novela gráfica de Rick Remender y Greg Tocchini.

Oliver Megatón fue el director de Taken 2 con Liam Neeson.

Esta historia sigue la estructura de atracos planeados de las películas y series de Netflix, además que muestra lo que será el cine ahora con estrenos a través de plataformas de Streaming como Netflix, Disney Plus y Hulu.

Edgar Ramírez interpreta a Graham Bricke un criminal con experiencia que reune un equió para cometer el robo del siglo luego de que el gobierno de Estados Unidos planee lanzar una medida para erradicar la delicuencia armada y evitar que se violen las leyes.

La historia de The Last Days of Crime se ambienta en un panorama futurista.

La grabación de The Last Days of Crime se llevó a cabo en Ciudad del Cabo y Johannesburgo. El rodaje inició en 2018.

¡Aquí puedes ver el tráiler de la nueva película de Edgar Ramírez!