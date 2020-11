Susana Raffalli, destacada venezolana por sus trabajos como activista, nutricionista y experta en seguridad alimentaria ha sido seleccionada como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del año 2020, según el listado que difunde la BBC anualmente.

La lista que es otorgada de acuerdo a lo que el portal considera son las mujeres más destacadas que lideran el cambio y marcan una diferencia. En la edición 2020 resalta la labor que viene realizando Raffalli, quien ha trabajado en el mantenimiento de los servicios alimentarios para ciudadanos de bajos ingresos, mujeres con VIH y en las cárceles durante la pandemia.

“Susana es una trabajadora humanitaria que lleva 22 años ayudando en emergencias en todo el mundo. Ayudó a Cáritas de Venezuela a establecer una herramienta que mostraba, en tiempo real, el impacto de la crisis humanitaria en la niñez en un momento en que la crisis se estaba negando en Venezuela”, describe BBC.

Asimismo, la BBC selecciona este listado a quienes brindaron valiosos aportes en cuatro categorías: Identidad, Creatividad, Liderazgo y Conocimiento. Siendo este último donde Raffalli fue incluida.

Del mismo modo, el portal recalca la tarea que ha hecho la activista en los barrios marginales de Caracas, al fundar una red de centros que brindan apoyo nutricional a niños.

“En 2020, Raffalli trabajó en el mantenimiento de los servicios alimentarios para ciudadanos de bajos ingresos, mujeres con VIH y cárceles para jóvenes durante la pandemia. Trabajando con el Movimiento Scaling Up Nutrition, Raffalli también aconsejó sobre cómo incorporar la nutrición a la corriente principal durante las respuestas nacionales a la pandemia en América Central”, resaltan.

“Yo estoy bien conmovida. Me parece insólito, yo esto que estoy haciendo lo he hecho en mis últimos 30 años y no sé por qué me quieren tanto. Si es por interpretar el país como lo he hecho y ser asertiva en eso, en hora buena”, dijo Susana Raffalli.