Nani nos cuenta de los amores tóxicos en su single “Culebra”

La joven y talentosa María Fernanda García, mejor conocida como “Nani” de tan solo 22 años, nacida en Caracas, Venezuela, lanzó hace algunas horas su primer sencillo promocional como adelanto a su EP que se estrenará en el segundo trimestre del año 2021.

El tema lleva por nombre “Culebra”, donde nos muestra un poco de Avant-garde, noise, hip hop y por supuesto pop. Dicho single puede ser escuchado a través de las diferentes plataformas en streaming a nivel mundial. De igual manera, su primer EP estará cargado de estos géneros a los cuales hemos hecho mención.

Nani, ha resultado ser una de las últimas revelaciones artísticas venezolanas, estudió en Berklee College of Music en Boston MA y desde hace unos años había demostrado sus dotes hacía la música gracias a las ideas creativas que tiene para cada uno de sus proyectos.

Asimismo, el tema está producido por la mexicana, María Vertiz, quien se encargó de darle un sonido que se pasea a través de melodías inquietantes, sincronizados con la voz de Nani que le dan intención a la inteligencia lírica de su creadora.

“Culebra habla de esa persona que no te quiere pero no te suelta. Alguien que no identifica sus sentimientos pero no puede vivir con la idea de no tenerte. Es cambiante, un día dice algo y al día siguiente no lo afronta. Te envuelve en sus heridas y después se escurre, se escabulle”, explicó Nani, sobre esta nueva producción.

El videoclip de esta canción, fue grabado en la ciudad de Caracas, dirigido por el venezolano MigMoss, quien actualmente reside en Miami y protagonizado por el hermano de Nani, Ignacio García. Para esto, Moss se inspiró para esta producción en la historia de la película “Night Out”.

“Las canciones que más me llenan son esas que te hacen sentir como si estuvieras viviendo en ese mundo de la canción, y que su producción cuenta con tantos elementos que logran envolverte en ese mundo. Quiero llevar eso en mi propuesta” agrega.

Es de resaltar que, no es la primera incursión en la música que hace esta caraqueña, anteriormente ya había iniciado con su proyecto “Reggaeton for the Soul” en YouTube donde realiza diversas fusiones de géneros teniendo al reggaeton como base y llevándolo al neo soul, hip hop y R&B. A la par de este proyecto hacía presentaciones junto con la Orquesta Sinfónica de Miami y de esta manera poco a poco captó la atención del público.

Otro de los grandes logros que ha logrado Nani a su corta edad, fue el haber participado en el concurso que realizó el podcast de comedia venezolano “Escuela de Nada”, llamado “EDN Got Talent”, donde los talentos enviaban sus vídeos en diferentes disciplinas y Nani no fue la excepción.

Todas estos proyectos que venía desarrollando García, fueron suficientes para llamar la atención de personas que hacen vida en la industria musical, una de ellas fue el productor venezolano andremustdie, quien ha apostado por este joven talento y le ha brindado herramientas para que Nani crezca en el mundo de la música.

Desde Noticias.com.ve les dejamos a continuación, el videoclip de “Culebra” para que lo disfruten y apoyen esta nueva promesa del mundo musical venezolano.

Por: Gustavo Rivas.