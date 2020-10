Mentes de gran corazón, de venezolanos para venezolanos

Si algo nos identifica a nosotros los venezolanos es el deseo de ayudar y por este motivo ha nacido “Mentes de gran corazón”, un proyecto que tiene como objetivo dar una mano amiga a todos los venezolanos que están dentro o fuera de nuestro país.

“Como saben, dos de las características más hermosas que nos definen como venezolanos son. En primer lugar, el sentido de solidaridad que no abandonamos nunca y que justo en los momentos difíciles es cuando más lo ponemos de manifiesto. En segundo lugar, tenemos un talento y profesionalismo que siempre nos hace sentir orgullosos, no solo en nuestras fronteras sino también fuera de ellas”.

Para esta primera edición “Mentes de gran corazón” estará dedicada a Mayra Alejandra Torres, quien necesita recursos para cubrir los gastos de una operación. Mayra es esposa de Gerardo Pernía, un hombre que a lo largo de su carrera ha aportado su talento a distintas agencias, dentro y fuera de Venezuela.

El tema elegido para esta primera etapa del proyecto será “Bienvenidos al siguiente nivel”, en el que 7 exitosos venezolanos contarán a los participantes cómo se han enfrentado y se han reinventado frente a la actual crisis mundial, una oportunidad para conocer estrategias de éxito.

Entre los invitados destacan:

Virgilio Flores. Migró a Estados Unidos, actualmente trabaja en Alma DDB y es miembro de la directiva del Círculo Creativo USA.

Karely Munárriz. Directora de marketing e investigaciones de mercado de Telefónica-Movistar, seleccionada en 2018 como una de las grandes en Women to Watch AdAge AdLatina.

Alberto Pachano. Managing Director at We are Social, Madrid. Profesional de Publicidad, Marketing y Comunicaciones con experiencia en agencias de publicidad, agencias digitales, producción, RRPP, below the line.

Luis Miguel Pittol. Su empresa School Live fue ganadora este año 2020 en la Categoría: Innovación del programa de Imagine Lab Partner de Microsoft, en el proceso de incubación como servicio.

Lorenzo Pedroza. Más de 20 años de experiencia en el área de medios, tiempo durante el cual ha liderado Centrales y Agencias Digitales, actualmente se encuentra en Colombia como Managing Director de Resolve Studio, empresa especializada en estrategias de performance y atribución multicanal.

Irene Aguilera. Consultora de negocios y comunicaciones estratégicas, especializada en entornos de incertidumbre y crisis por experiencias de ejecución en cuatro países de Latinoamérica (Venezuela, Colombia, Perú y México).

Sebastián Arrechedera. Co-Chairman. Chief Creative Officer en AC McGarryBowen. Reconocido como uno de los 20 creativos latinoamericanos de la década por la revista Adlatina.

Esta actividad se celebrará por primera vez el próximo 28 de octubre en la mañana, y los interesados podrán inscribirse vía internet, de esta forma recibirán acceso directo al webinar que se desarrollará por primera vez y que se pretende repetir, pues esta idea se ha originado para ayudar a todo compañero del gremio que necesite de la ayuda de todos.

Por: Néstor da Costa