Manuel Ángel Redondo habla de su re-invención

Por William Padrón / @williampadron

“Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza… Y de alcohol”, así comienza Entregrados, el webshow conducido por el periodista, locutor y comediante Manuel Ángel Redondo, en este momento el programa por internet más famosos del país y con el que la diáspora venezolana se conecta cada domingo, trago en mano, a hurgar en la vida de sus artistas o comediantes favoritas, mientras el mood etílico se apodera de las entrevistas.

Su vida dio un vuelco cuando el programa Galanes de Radio que conducía con su compañero Rodrigo Lasarte fue sacado de La Mega 107 por una procedimiento emitido por Conatel. A partir de ese suceso, superar el guayabo y decidir re-inventarse, crea el stand up Empezando de Cero que giró sigilosamente por Chile, Argentina y Panamá antes del boom de Entregrados.

Manuel Ángel Redondo sintió que toda su carrera en la radio se desvanecida, un transito que se inició hace más de una década como productor del programa Fabricado Acá y luego Rock en Ñ donde inició como locutor. De ahí fue tomando impulso en espacios como El Ruido, Disparejos y Tres Contra El Mundo, siempre dentro de La Mega 107.

Esa conexión radial agudizó sus gustos musicales y ya sea como host del Festival Nuevas Bandas, también aportaba su visión en la producción de este evento, así como jurado en los circuitos y ediciones recientes. Sus ideas eran parte del barco musical que determinaba las acciones de la Fundación Nuevas Bandas los últimos años.

Creativo, ingenioso, perspicaz y agudo en sus comentarios, Redondo tenía la curiosidad muy bien definida en la comedia. Sus primeros pasos en la web datan del programa El Beta que lo llevó a formar parte luego del equipo de comediantes que generaban contenido en la agencia Plop y crearon Pero Tenemos Patria, un espacio de humor y política que no gustaba mucho a su público gubernamental.

En ese interín se embarcó en el documental Viviendo al Mínimo, una suerte de reality en el que las cámaras seguían sus pasos por una semana, planteándose el reto de vivir esos días con el salario básico del momento. Su estreno en Youtube generó infinidad de comentarios al punto de llamar la atención internacionalmente por su aparición en el canal CNN.

La comedia sin dudas fue el lazo y combustible con el que Manuel fijó la nueva senda de su carrera profesional. También por estos días visita lugares recónditos en toda Venezuela como parte de la gira Para Acá No Viene Ni El Diablo junto a Yosue Ochoa con quien

conduce el Podcast Ya Casi Nos Vamos.

Desde el limbo de su salida en radio hasta el boom de Entregrados, ese cúmulo de creatividad y determinación lo han colocado en el foco del entretenimiento. Soldout en Latinoamérica, Estados Unidos y aunque ya debutó en Europa, ese continente lo espera para sorprenderlo con el amable cartel de “agotado”.

¿En cuánto tiempo pensabas que tendrías el éxito que tienes ahora con Entregrados?

La verdad nunca manejamos Entregrados como un factor de tiempo. Sabíamos que teníamos una buena idea y simplemente fuimos llevando el programa paso a paso, con los errores técnicos y humanos que eso conlleva, pero siempre tratando de hacer el mejor trabajo. No sabíamos que iba a crecer tan rápido, en tan poco tiempo. Ha sido fantástico para nosotros y estamos aún aprendiendo del proyecto y viendo qué más puede crecer.

Te ha tocado viajar a diferentes países con tu monólogo “Empezando de Cero” ¿Qué has recopilado de la gente que se te acerca y se identifica con el título de tu show?

Sin duda alguna, desde que se conceptualizó lo que fue Empezando de Cero, mi primer show de stand up, sabía que iba a tener bastante de conexión y empatía con venezolanos, no solo fuera de Venezuela, sino venezolanos en Venezuela, porque todos estamos en una constante re-invención para poder surfear la ola que es Venezuela. Afortunadamente en todos los países que voy la gente tripea bastante el mensaje optimista. Yo siempre digo “no arrastrar la cobija”, sino entrompar las cosas que se vienen como retos, nuevas aventuras y posibilidades de re-inventarse y de ser arrechos en otro ámbito.

Tu ritmo de vida podría decirse que no tienes una residencia fija ¿Cómo haces para conectarte con tu esencia, cultura, familia, mientras viajas?

Sigo conectado mucho con Venezuela porque mi show es dirigido a venezolanos, lo trabajo con productores venezolanos y eso me mantiene muy conectado con Venezuela. A titulo personal, consumo mucho contenido o documentales, películas, series de televisión, música y siempre estoy buscando mucho artistas nacionales, locales, que tengan cierta singularidad y los haga únicos. Eso es lo que me inspira.

Todo esto nace desde el momento en que sales del aire en La Mega ¿Cuál es la moraleja de esa adversidad que te llevó a re-inventarte?

No toda adversidad debe ser cien por ciento negativa, si lo analizas desde otro punto de vista puede salir algo positivo de ella. Eso es lo que me mantiene siempre. Ahora, esa vena activa de la re-invención, siempre estoy pensando en qué otras cosas nuevas puedo hacer o cómo puedo seguir mejorando lo que ya estoy haciendo.

¿Qué fue lo que más te motivaba mientras empezabas de cero?

Estaba literalmente empezando de cero, no contaba con el apoyo de tantos factores. Si bien siempre tuve buenos amigos cercanos, el público, la industria, hablando de los demás comediantes, tenía algo que probarles. Estar en esa desventaja fue lo que más me inspiró, porque tenía algo qué probar. Eso me resultaba inspirador.

A pesar del formato de beber de Entregrados, el programa cuenta con una producción e investigación en el que se entrevista al invitado de manera seria. Cuando concebiste la idea ¿siempre fue beber hasta emborracharse o el alcohol era parte de la conversación?

En mi cabeza, previo a Entregrados, yo tenía un proyecto pensado que se llamaría Conversas Borrachas. Mucho más allá de de emborracharse o hacer tantas dinámicas que incluyeran alcohol, era simplemente una una conversa con el uso de alcohol, algo quizás mas relajado y profundo, en ese sentido de buscar conversaciones más filosóficas. Al asociarme con El Patio Content Studio, fue que empezó a surgir esta idea de hacerla más dinámica, webshow, más rápida, atrevida y con la intervención de dinámicas que estimularan la bebida para desinhibir al invitado y mi persona. Ahí fue que se convirtió Entregrados lo que es hoy día. Si lo hubiese hecho yo solo no hubiese tenido, no sé si la repercusión, pero no hubiese tenido la estructura de ahora. Fue gracias a adaptar el concepto a lo que logramos y ha sido el éxito.

¿Cómo haces para mantenerte sano luego de la cantidad de alcohol que ingieres en cada episodio?

Si bien admito que no lo comencé a hacer desde un principio, sino ya con el programa en marcha, tomo distintas medidas que trato de implementar en mi día a día, cosas que no hacía antes. Era una persona que, si bien no consumía nada de alcohol, no tenía la mejor alimentación, no comía en los horarios correctos, a veces no comía ni siquiera tres veces al día, por voluntad propia, no por otras razones. Así que con Entregados ya he tenido que adaptar mis hábitos, estoy comiendo tres veces al día y saludablemente, inclusive cuando estoy viajando de gira, trato de no comer mal, evito por completo el alcohol fuera del programa, máximo puedo tomarme una cerveza o una copa de vino. Hago ejercicios y tomo vitaminas.

Estás muy expuesto a las redes sociales y tus podcast ¿Cómo haces para mantener tu privacidad?

Es un tema complicado por dos razones principales. Entregrados está teniendo una exposición que no esperaba y dos mi papel dentro del programa es jugar a esa persona que es totalmente deshinibida, sincera, como cualquier otro pana y eso ha llevado a que dentro de las conversaciones revelo anécdotas personales, cuentos reales, repito muchas cosas que me han pasado en la vida, lo que hace que la gente ya me conozco muy bien. A pesar de que en mis redes sociales yo elijo muy bien lo que publico y básicamente lo uso mas de trabajo que otra cosa, como promocionar mis proyectos. Las cosas que comento a veces en el programa la gente puede sentir que me conoce muchísimo. A veces, sin querer queriendo, digo cosas que no debí decir. Es algo que estoy aprendiendo a manejar que a veces resulta un poco incómodo pero que sigo trabajando al respecto para ser mejor persona… aunque a veces parezca que estoy bastante mal humorado.

Pasaste de la radio y el periodismo musical a la comedia ¿Hay alguna curiosidad por explorar los próximos años?

Quisiera explorar en la producción de ficción. Me refiero a cualquier proyecto que sea para internet, televisión, cine, proyecto mockumentary quizás. Tengo la idea de escribir un guión de ficción y de producirlo. Lo más seguro es que esté ligado a la comedia. Nunca he trabajado profesionalmente en hacer una ficción.

¿Qué es lo mejor que has percibido de los venezolanos que han emigrado cuando te los consigues en otros países?

Son personas que agradecen muchísimo lo que tienen ahorita, debido a que la gran mayoría de los venezolanos que se fueron querían mejorar. Muchos de los que he podido ver han logrado todas esas cosas y sienten una satisfacción muy grande, una nostalgia muy grande también, pero un valor muy importante por las cosas que han conseguido. Eso me parece muy admirable y lo respeto muchísimo porque creo que el proceso de migrar es algo bastante complicado y me parece increíble ver modelos exitoso de personas que se superaron, se reinventaron y están haciendo cosas brutales en otros países.

