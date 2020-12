Las 10 canciones más conocidas de Frank Quintero

Juan Francisco Quintero Mendoza, mejor conocido en el mundo artístico como Frank Quintero, es un cantautor y productor musical caraqueño, con más de 50 años de carrera sobre los escenarios, llenando a sus seguidores de melodías, letras y acordes en los años 80 donde conformó durante esta década junto a Franco de Vita, Yordano e Ilan Chester.

Quintero, actualmente reside en Miami, Florida en Estados Unidos, sin embargo, asegura que tiene un cordón umbilical con Caracas que no ha cortado en ningún momento. También se encuentra trabajando en historias sobre inmigrantes que espera algún día poder llevar al cine, pues es su otra pasión al lado de la música.

El cantautor expresó que uno de sus grandes mentores fue el gran Aldemaro Romero, su padre musical. Sus canciones han acompañado a diversas generaciones y en la actualidad siguen siendo icónicas. A pesar de esto, ha pensado en algunas oportunidades dejar su carrera como músico.

“Esta cosa de la música no depende tanto de ti. No importa cuan famoso seas ni cuántas cosas hayas hecho. Si estás en el mercado y quieres ganar dinero tienes que complacer a las compañías y hacer lo que está sonando. Y yo no tengo tiempo para eso. Porque uno tiene que hacer lo que uno sabe hacer. No ponerse a inventar a última hora solamente por pegarla”.