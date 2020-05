Isra: “Quiero brindar mi música en vivo, con stand up comedy”

Cantante, compositor y multiinstrumentista, toca la guitarra, el bajo, la batería y desde pequeño vio clases de piano. También es comediante y personalidad de las redes. Israel Perez de Corcho empezó a abrirse paso en la escena latin rock de Miami con el proyecto musical Impertinencia. Después coincidió con otros paisanos venezolanos y formar Me Vs Murphy, una suerte de post punk con guiños al pop con el que editó el álbum #Justsaying”

A partir de su fama internacional en la red Vine, sobrepasando los treinta mil seguidores antes de su cierre, empezó una creciente actividad en redes. Israel de Corcho, su alter ego en instagram, conectaba con una audiencia ávida de sus ocurrencias visuales y su hilarante creatividad. Cuando le dio vida al Lázaro Móvil, un cubano que conduce una suerte de uber en Los Ángeles y coincide con la visita de artistas y músicos que visitan la ciudad. Ahí los entrevista en medio de situaciones que se desatan durante el trayecto.

Su adolescencia la pasó en Miami y en plena adultez ha cambiado de residencia a Hollywood, lugar dónde acaba de lanzar su primer álbum en solitario 90028, como el código postal de la ciudad que habita. Aquí mezcla punk, rock, urbano, folklore venezolano con invitados como el rapero venezolano Apache, el productor musical peruano Bravvo, así como Reezy.

Ahora se hace llamar Isra, su nombre artístico. Su enfoque es hacer feliz a la gente con la música y la comedia como un solo plan de entretenimiento colectivo. En pleno confinamiento aprovechó para lanzar un nuevo single bajo el nombre de Cuarentena” junto con Sixto Rein. Son tiempos además de composición y en ese sentido no ha parado porque lo suyo es contar historias cotidianas, crear fusiones y conectar con sus seguidores.

El tema “Cuarentena” es una oda a la pandemia ¿Cómo ves tu carrera musical en estos tiempos de confinamiento?

Durante el primer mes de cuarentena no encontraba inspiración por ningún lado y me costaba un poco componer, hasta que llegó cierto punto que me sentía frustrado porque no había salido de mi casa por casi dos meses y escribí este tema donde básicamente me desahogaba de la cuarentena, era lo único que tenía en mi cabeza para poder escribir. Se lo mandé a Sixto Rein, ese mismo día me la envió de vuelta, terminada, con sus partes. Lo veo como reinventarnos, buscar inspiración y decir lo que tengamos que decir.

En cierta forma los Live, contenido digital, es algo que la industria tenía previsto capitalizar, solo se aceleró ¿Tienes previsto acciones para monetizar tu trabajo?

Los Live tomaron un papel importante en esta cuarentena como una vía de escape de entretenimiento o desahogarse, usarlo como herramienta para mostrar tu arte y aprovechar que la gente no está haciendo nada en cuarentena para mostrarlo. Personalmente no sabría cómo monetizar el trabajo a través de los Live más que de un patrocinio de alguna marca que quiera patrocinarlo y hacerlo dentro de su plataforma. Sí creo que es una herramienta fuerte para mostrar lo que haces y que la gente se sienta más conectada con uno para que pueda ver la realidad de esa persona.

¿Cómo se ha tomado tu fanaticada de la comedia este cambio total hacia la música?

Al principio fue un poco difícil, quizás raro, porque entiendo a la gente que, cuando viene este personaje haciendo comedia y de repente hace música. Sin embargo, los que me han seguido desde Vine (aplicación), saben que siempre he hecho música, porque me he hecho cargo de subir cosas relacionado con la música. Fue por eso que saqué “A los culish les gusta”, la canción de los sifrinish que se hizo viral. Fue una parodia como diciendo: “voy hacer música”, pero necesitaba una transición, algo diferente, por eso se me ocurrió hacer una comedia musical. Muchos piensan que me metí a hacer trap y no es eso, fue una parodia, me fui a lo más trap posible para esa burla. Mi música son fusiones de géneros que me gustan y con los que he crecido.

En principio eras parte de un proyecto de rock en Miami ¿Cómo fue integrar rock con urbano en esta nueva faceta?

Desde los 12 años he tenido bandas de covers, música original, de todo, pero paralelamente escuchaba mucho rap español: ToteKing, SFDK, Nach, Porta, entre otros. Crecí escuchando punk y rap, además por mi familia, siendo venezolano, el merengue, reggaetón, salsa, no escapas de esas raíces. Ahora mi música es una fusión de todo eso. Te das cuenta de las influencias del punk, ritmos latinos reggaetón. Trato de hacer un sonido que me represente.

Aún así conservas el dialecto jocoso en tus canciones ¿Es parte de mantenerte cerca de la comedia?

Soy muy fan de las canciones que hablan claro y que no necesitas explicar para entender. Me gusta desahogarme mientras escribo, siempre he creído en la comedia, a parte de que está en mi y me representa. Cuando me hice viral en Vine, no fue algo que yo busqué, hacía comedia por joder en las redes y se hicieron virales. Pensé que eso podría ser una manera de hacerme popular y mostrar mi música como lo estoy haciendo ahora. También soy fan de contar una historia a través de la música que se entienda fácil y que no tengas que explicar tanto.

Llevas tiempo en Estados Unidos ¿Cómo has consolidado amistades con Sixto Rein o Apache?

Conocí a Sixto en Miami, en una fiesta, nos hicimos panas, él me conocía de Vine, sabíamos quiénes éramos, empezamos a hacer música. En esa época yo tenía una banda de rock y él estaba empezando con su proyecto solista. Subíamos vídeos de jammings. Apache lo conocí hace muchos años. Yo era promotor y llevé a Cuarto Poder a Miami. Después hicimos videos en redes, luego se enteró de que yo hacía música, le mostré un par de beats y me dijo para hacer algo juntos ¡No lo dudé! Mi relación con los dos ha sido increíble, siento mucha admiración por los dos.

Tu disco 90028 hace referencia al código postal de Los Ángeles ¿Quizás es una manera de manifestar todos los géneros que se consiguen en esta zona?

No lo había visto así pero creo que es una manera de manifestar todos los géneros que se consiguen aquí, sobretodo la vibra que representa esta ciudad. Desde que me mudé a Los Ángeles, he vivido en Hollywood, en el mismo código postal 90028, ese disco lo escribí aquí, era como sentirme identificado con lo que estaba viviendo en esa época. Este disco es una historia de principio a fin. Abre con el primer track que habla de cuando decidí irme, el intro es la voz de mi papá, contando la historia de de que huyó de Cuba para buscar nuevas oportunidades; yo hice lo mismo pero desde Venezuela. Usé su voz como representación. La siguiente canción “Vivir de esto”, es cuando decido venirme a Los Ángeles para vivir de lo que estoy haciendo en la música. Conozco a una chica, se desarrolla esa historia. Llegas al final del disco con el tema “Unfollow”. Mi amigo Santy, la única persona que conocía aquí en LA, saliendo del aeropuerto me dice: “No te llegues a enamorar en LA porque aquí las mujeres son como hombres, te cogen y te botan, no te hablan más nunca”.

Indie, trap, urbano y folklore ¿es la nueva apuesta del mestizaje sonoro latinoamericano?

No sé si latinoamericano pero sí la de Isra. La fusiones son muy importantes para crear algo nuevo y más cuando creces con eso. Muchos de mis amigos eran punketos, metaleros, reggaetoneros, raperos y cuando era pequeño, ninguno se llevaba con ninguno. Creo que eso ya se acabó, no se ve mucho. La música es como los libros y de todos los géneros se puede sacar algo, lo que sea, cualquier cosa. Siempre he querido llevar el folklore venezolano al mainstream, por eso hice “Oveja Negra” para el que odia el joropo o la música tradicional venezolana pueda escucharlo.

El trap tiene una manera tan directa de hablarle a su audiencia ¿cuál es tu propósito principal con tu público?

No hago trap pero sí hay una influencia bastante grande del trap en cuanto al sonido de mis beats y lo que produzco. No hago trap callejero, uso sus elementos porque me encanta. Lo llamo como un indie urbano o punk urbano. Quiero que la gente se sienta identificada porque vivo cosas que a otros le pasa. Hay gente que me ha escrito que una canción le ayudó a salir de su depresión o de que terminó con su novia y hay una canción que define ese momento que pasé. Igual me pasa con la comedia, quiero darle felicidad a la gente, junto con la música.

Israel del Corcho, Lázaro, youtuber, comediante ¿Qué hay de todo esto en el futuro?

Veo muchísima música, comedia, una liga entre las dos, muchos shows que tienen que ver con comedia musical. Veo este concepto donde puedo y quiero brindar mi música en vivo con Stand Up Comedy entre las canciones, también trayendo teatro con mis personajes. Quiero llevar a la audiencia a una montaña rusa de sentimientos: felicidad, tristeza, risas. Será un show de experiencia.

Por William Padrón I @williampadron

