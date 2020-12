Hasta abril de 2021 más de 132 mil venezolanos podrán renovar el PEP

Desde el pasado 21 de diciembre y hasta el próximo 27 de abril de 2021, los venezolanos residentes en Colombia podrán renovar su Permiso Especial de Permanencia -PEP.-, siempre y cuando esté próximo a vencerse. Así lo dio a conocer Juan Francisco Espinoza Palacios, Director General de Migración Colombia, quien detalló que más de 132 mil venezolanos serán los beneficiados con esta nueva medida.

El proceso será totalmente gratuito y de forma online a través del sitio web del ente migratorio del vecino país. Para dicho trámite los interesados deben incluir su número PEP, fecha de nacimiento y actualizar datos personales.

De igual manera, Espinoza Palacios, indicó que solo podrán optar por la renovación del PEP, los venezolanos que expidieron su documento entre el 27 de diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019 y el plazo de renovación será hasta un día antes de la fecha de vencimiento del documento actual.

Es importante resaltar que, el PEP se entrega a quienes no tengan visa vigente de cualquier tipo y es importante no tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional, no tener una medida de expulsión o deportación vigente y no habérsele cancelado el mismo.

Asimismo, la vigencia que tendrá el Permiso Especial de Permanencia será de dos años, contados a partir de la fecha de su nueva expedición.

Del mismo modo, Migración Colombia está en toda la potestad de cancelar el PEP en cualquier momento al ciudadano que presente cualquiera de estos casos a continuación:

Uso inadecuado del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Infracción a la normatividad migratoria. Salir y permanecer fuera del país por un término superior a noventa (90) días calendario. Cuando se considere inconveniente la presencia del extranjero en el territorio nacional.

Por otra parte, Juan Francisco Espinoza Palacios, Director General del ente migratorio, informó que en el mes de septiembre 1.715.831 venezolanos se encontraban en Colombia, lo que representó una nueva caída, en este caso de 7.000 migrantes, con respecto al mes de agosto y un 6,2% menos que cuando comenzó a notarse el impacto de la pandemia, en marzo,

Lo que significa que en Colombia hay 110.000 venezolanos menos desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, Espinosa dijo que «la caída de la población migrante en Colombia empieza a aplanarse» «Entramos en una especie de meseta que, tras la apertura de frontera, generará un repunte», agregó.

De este total, un poco más de 964.000, equivalente al 56%, se encuentran en condición irregular. Los 769.000 restantes, un 44%, se encuentran en situación regular. Dentro de esta población, el 24% son niños, niñas y adolescentes; el 36% tiene entre los 18 y 29 años y el 22%, entre 30 y 39 años. El 49% son mujeres y el 51% son hombres, detalló la autoridad migratoria.

Finalmente, manifestó Espinoza Palacios que la población de venezolanos cae por primera vez en el país cafetero desde el año 2015.

Por: Gustavo Rivas