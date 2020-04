Gran Radio Riviera presenta “A Contraluz”

El grupo de rock Gran Radio Riviera compartió el primer adelanto de lo que se viene para su segundo álbum. El tema A Contraluz fue lanzado a través de redes sociales por los músicos caraqueños.

¿Qué incluirá el nuevo álbum? Con el abrebocas de A Contraluz, Gran Radio Riviera anuncia un acercamiento por el funk, y los sonidos pop de finales de los años 80s.

Gran Radio Riviera presentó A Contraluz con una producción audiovisual de Único Norte Visual Arts. El vídeo fue dirigido por José Antonio Díaz-merry.

Según anunció la banda en un comunicado de prensa, el vídeo llega inspirado por en la situación de crisis ocasionada por el Coronavirus. “inspirado por la misma intranquilidad que vivimos y la idea de cómo ésta puede desaparecer gracias a la compañía de una persona especial”.

El tema A Contraluz está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema fue grabado en Caterwu Studio y Remoto Studio. Música por Sebastián Crespo y Juan Velasco Letra: Sebastián Crespo Voces: Sebastián Crespo, Juan Velasco, Fernando Bosch y Raymond Mariño Bajo: Wincho Shaffer Guitarras: Chuo Gutiérrez Teclados: Juan Velasco, Luís Méndez y Carlos Meléndez.

Otros instrumentos

Tech Drum: Ricardo Parra. Batería: Jesús Dávila. Arreglos musicales: Gran Radio Riviera, Caterwu Estudios y Charlie Cortez. Producción: Caterwu Estudios; Carlos Meléndez y Luís Méndez. Mixer: Carlos Mas Mix assistant : Ephie De Angelis Mastering: John Davis at Metropolis Mastering, London. Additional production : Carlos Mas Guitars, bass synth and synths: Carlos Mas Producción Audiovisual Productora: Único Norte Visual Arts Concepto: Único Norte Visual Arts /Gran Radio Riviera Dirigido por: José Díaz-Merry Agradecimientos especiales: Atelier Caracas, The Stoat, Eudys Ceballos, Javier Moreno, Lorena Santeliz y al equipo de seguridad de la Garita de Santa Marta.

Gran Radio Riviera – A Contraluz

Tarde de perros,

la noche triste Abrázame,

imagínate

Ojos de miel alumbran mi querer

Llama a la puerta la noche vela

Caigo al mar y no sé nadar Del encuentro nace un manantial

En algún lugar de la fiesta

La guerra apenas comienza

Las cartas sobre la mesa

Soy presa de la conciencia

Besos a contraluz

Esa es la actitud

Qué importa la multitud Siempre y cuando seas tú

Tarde de perros, la noche triste

Abrázame, imagínate

Ojos de miel alumbran mi querer

Llama a la puerta la noche vela

Caigo al mar y no sé nadar

Del encuentro nace un manantial

En algún lugar de la fiesta

La guerra apenas comienza

Las cartas sobre la mesa Soy presa de la conciencia

Besos a contraluz

Esa es la actitud

Qué importa la multitud Siempre y cuando seas tú

Arden las ganas de estar contigo

Bailar así, muy cerca de ti

Solo sentir que eres para mí

Ella despierta el alma de mi fiesta

Fue su calor que me conoció Fue algo eléctrico, eléctrica

Arden las ganas de estar contigo

Bailar así, muy cerca de ti

Solo sentir que eres para mí

Ella despierta el alma de mi fiesta

Fue su calor que me conoció

Fue algo eléctrico, eléctrico

