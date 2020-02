Día de la juventud: El sendero del joven venezolano

Durante la última década los jóvenes venezolanos se convirtieron en huellas caminantes que con su ingenio y valentía andan por el mundo. ¿Cómo es la juventud de nuestro país? A pesar de los altos índices de delincuencia en población joven, creemos que la voz de aquellos que con su ingenio triunfan y luchan es más fuerte que cualquier otra cifra desalentadora. Nuestros jóvenes son ingenio venezolano.

En 1814 el amor por la libertad y quizá aún más su deber con la circunstancia movió a estudiantes de colegios y seminarios de la capital, de la Universidad Real de Caracas a luchar junto a José Félix Ribas para derrotar a las fuerzas realistas. Hoy día, el espíritu valiente en los jóvenes venezolanos sigue presente y los ha llevado a moverse por el continente y el mundo.

En Noticias.com.ve apostamos por el ingenio venezolano y por ello, en el Día de la juventud honramos al corazón que hace vibrar nuestra identidad en Venezuela y el mundo. Miles de nombres que aportan luz y luchan con la misma pasión de aquellos jóvenes en la batalla de la Victoria, aquel 12 de febrero de 1814.

A ustedes, jóvenes, nuestro capital humano ¡Feliz día!

Hoy ser joven en Venezuela es emprender, arriesgarse y creer en lo que uno ama. Creemos que las historias de jóvenes venezolanos pueden inspirar.

1.El arte como máxima profesión

Nailea Fuentes es una joven venezolana, tiene 29 años es arquitecto, egresada de la Universidad Experimental del Táchira. Apasionada del arte, ha ejercido su profesión en Bogotá en firmas como VyP Arquitectos. Amante de lo orgánico y del poder de lo elaborado por sus propias manos.

Hace un año, Nailea decidió dedicarse por completo a un proyecto de vida con el que siempre estuvo conectada y precisamente por el que inició su carrera de arquitecto pero decidió volver a él, porque eso de que los sueños nunca dejan de llamarnos es una encrucijada de la vida a la que no podemos escapar.

NaileaSarait, su emprendimiento que mezcla arquitectura, ilustración, diseño, arte manual e ilustración botánica es una propuesta que evoca arte y también vida sustentable. “Es un poquito de todo es como esa mezcla de ilustración botánica, de todo lo hecho a mano, de todo lo artesanal. También un poquito de inspiración, de mi vida. Mostrando un poco las historias, haciendo blog. La idea es poder inspirar a otros a que lo puedan hacer ellos mismos”.

Aunque abundan ilustradores digitales, Nailea apuesta por lo analógico, con acuarelas y lápices de colores crea arte, prefiere la experiencia de crear productos a mano.

“Hacerlo yo misma, eso me encanta, me gustaría que eso que yo empecé a hacer, otras personas también lo puedan hacer. Siento que nos hemos vuelto tan consumistas y bueno viviendo en la capital (En Bogotá) desde que salí de San Cristóbal, uno se da cuenta de lo materialista que es la gente. Cuando empecé a valorar más la naturaleza, me hacía falta ir a Monte Carmelo, a la Casa

del Padre, todas esas cosas. Cuando salía y podía ver un huequito o un parque o una zona de nueve metros cuadrados con un árbol ya yo era feliz. Entonces también enseñarle a la gente que no necesitas tanto para poder disfrutar la vida”.

¿Por qué decidiste emprender?

No amaba lo que estaba haciendo me sentía frustrada, me sentía aburrida y sentía que mi tiempo se estaba yendo en algo que no estaba disfrutando, entonces por eso empecé a explorar con la acuarela y la ilustración botánica y ahí fue cuando yo decidí centrarme y ponerme de lleno en lo que era mi emprendimiento.

2. “Hacer de la ciencia ficción realidad”

Juan José Pocaterra es Young Global Leader 2018 y también el CEO de la empresa tecnológica Vikua, desde Venezuela dedica su ingenio a crear ciudades inteligentes a través de software y hardware en el mundo pero también en el territorio nacional.

“Somos nosotros la única generación que va a tener la responsabilidad de construir la Venezuela del futuro y esa Venezuela que va a ser capaz de competir con los mercados a nivel global”

Vikúa empodera a jóvenes para invertir en desarrollo tecnológico viendo a las ciudades como entes de servicios. Su visión apunta a aplicar inteligencia a los elementos básicos de una ciudad Tránsito, Transporte, Recolección de Desechos, Alumbrado Público, Obras Públicas y Riesgos Ambientales.

Los modelos de ciudades inteligentes han modificado la dinámica de locaciones como Cartagena, Guanajuato, Margarita, Maracay Mérida y Caracas. Su equipo que se ha convertido una escuela de tecnología para jóvenes aplica su tecnología en sistemas de información geográfica, internet de las cosas, conectividad, big data, inteligencia artificial y edge computing.

3. Soñar musicalmente en Venezuela

A los 13 años Claudia Salazar se enamoró por completo del musical de Broadway “Los Miserables”, un día, años más tarde soñó con la posibilidad de producir la épica obra de teatro en Venezuela. Un sueño que resultaba imposible dadas las condiciones económicas del país, de las licencias legales y de la exigencia de un montaje de tal envergadura.

Pero Claudia soñó, luchó y logró. El pasado 31 de octubre de 2019 en un espectáculo inédito el Teatro Teresa Carreño retumbó con las notas de la libertad en la revolución francesa. Esta joven productora venezolana logró la licencia para presentar la obra en Caracas con el director Mariano Detry.

“Es la demostración que somos un país inquebrantable porque, aunque a veces no nos provoque hacer nada por la desmotivación que sentimos ante una realidad que empeora cada día, nos rebelamos al seguir adelante con este proyecto, generar empleos y darle la mejor cara a la situación para ser portadores de buenas noticias”. expresó la joven productora a ElUniversal.com durante el estreno de la obra.

Claudia también fue productora de obras como La Novicia Rebelde, Piaf El Musical y Venezuela.

Un puñado de historias en el mar de ingenio venezolano que impulsan nuestros jóvenes.

A los que están trabajando en lo que aman y a los que no.

A los que están en Venezuela y a quienes están en tierras inhóspitas.

A los que están en empleos temporales luchando por los sueños que consumarán al pasar de los años y a los que ya viven su proyecto de vida.

A los que están reinventándose para encontrar pasión en la vida.

A los que están estudiando en universidades y a los que están aprendiendo de las ciencias del día a día

¡Feliz día de la juventud!

Autor: Katiusa Casanova @mandarinakid