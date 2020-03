Finalmente se estrenó el primer tráiler oficial de Resistance, una película bajo la dirección del venezolano Jonathan Jakubowicz y con la actuación estelar de Jesse Eisenberg. Resistance cuenta la historia del mimo francés Marcel Marceu y su papel en la lucha contra los nazis durante la segunda guerra mundial.

Además de Jesse Eisenberg, la cinta cuenta con las actuaciones de Edgar Ramírez, Ed Harris, Bella Ramsey y también Clémence Poésy.

Resistence está basada en la historia del mimo Marcel Marceu. Nos contará cómo Marceu salvó a niños judíos cuyos padres fueron asesinados por nazis. La película narra también cómo el mimo francés entra en la resistencia y cómo es su viaje a través de Europa para salvar a estos niños judíos.

La cinta producida por IFC Films llegará a los cines en abril de este año.

Clémence Poésy interpretará a Emma, miembro central de la resistencia francesa mientras que Edgar Ramírez actuará como Sigmund, personaje hasta ahora desconocido. Ed Harris encarnará al general George S. Patton. Al elenco se le sumarán: Matthias Schweighöfer; Bella Ramsey y Geza Rohrig como niños huérfanos judíos.

Un mimo en la resistencia francesa

Marcel Marceu inició su carrera como mimo en Alemania para las tropas de ocupación francesas. Su vida fue marcada tras la deportación de su padre al campo de concentración de Auschwitz. Marcel y su hermano escaparon adoptando el apellido Marceu para ocultar sus raíces judías y evitar su arresto.

La película mostrará cómo grupos de Girl and Boy Scouts crearon una red para ayudar a salvar a los niños cuyos padres habían sido asesinados por los nazis. Se dice que Marceau, un judío ortodoxo cuyo padre fue asesinado en Auschwitz, aprendió a imitar en parte para ayudar a los niños a escapar.

Marceu vivió 84 años de edad, murió en 2007 y fue enterrado en el cementerio parisino de Père Lachaise.

Eisenberg trabajó en su técnica de mimo durante un año para interpretar el papel de Marceu. Su madre era payasa profesional.El rodaje se grabó en Praga.

Resistance es un homenaje a las víctimas del holocausto

Resistance es un homenaje a las vidas perdidas durante el holocausto. A través de estudios y del Registro Hartheim se estima que más de 7.4 millones de judíos fallecieron a manos de los nazis.

Tanto para el director venezolano Jakubowicz como para el actor estadounidense Eisenberg la película será un homenaje a sus familias, ambos sufrieron pérdidas durante el holocausto judío.

“No puedo explicar cuán inspirador es para este nieto de los sobrevivientes del Holocausto” Jakubowicz.

Jakubowicz expresó a deadline.com sobre su elenco: “Ed Harris ya era una leyenda cuando comencé a pensar en convertirme en cineasta. Edgar Ramírez es uno de los mejores de su generación. He sido fanático de Clémence Poésy desde que la vi por primera vez en In Bruges. Bella Ramsey es una de las artistas más talentosas que he conocido. Y Son of Saul y The Counterfeiters son mis dos películas favoritas de la Segunda Guerra Mundial”.

“No puedo explicar cuán inspirador es para este nieto de los sobrevivientes del Holocausto tener el privilegio de contar la historia de estos héroes olvidados y lo que hicieron en las circunstancias más desafiantes imaginables, con algunos de los mejores actores del mundo” dijo.

Por otro lado, el actor venezolano Edgar Ramírez se expresó sobre el holocausto judío en el día de la memoria de esta tragedia humanitaria citando a Elie Wiesel: Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo opuesto a la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo opuesto a la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte”

“Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia”

