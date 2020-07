Dulce Peñaloza: “La vida igual que las ventas es un gimnasio”

Dulce Peñaloza Angulo es una conferencista venezolana, emprendedora que abre camino en la profesionalización de las funciones de venta. Dulce es nacida en Mérida, Venezuela hace más de 45 años pero menos de 50. Criada en San Cristóbal y orgullosamente Gocha como se autodenomina.

En Noticias.com.ve conversamos con Dulce Peñaloza para hablar de su proyecto DMPA Ventas y Sinergia Comercial, de las ideas que le apasionan y de lo que tiene para decir a otros.

Licenciada en Ciencias Administrativas de la Universidad Metropolitana de Caracas, con Postgrado en Gerencia Integral de Mercadeo, ha desempeñado roles Comerciales y de Dirección con más de 20 años de experiencia.

El camino para emprender por su cuenta

Tras años en compañías transnacionales, Dulce inició su camino al migrar a otro país, con una maleta de experiencias y aprendizajes que llevar al nuevo destino.

Así llegué a México como expatriada. En mi familia la mayoría son emprendedores o trabajan por su cuenta, yo fui más corporativa pero siempre me decía que antes de los cincuenta quería intentar hacer algo propio entonces empecé a evaluar qué me gustaba, dónde había sido buena, dónde había tenido buenos resultados, en esta evaluación pensé para mi, ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me da pasión? ¿Qué se me da bien haciendo?

Realmente son dos cosas: me encanta transmitir conocimiento, una vez fui profesora universitaria en Venezuela en la UNET, y me encantaba eso. (Pensé en) los roles que tuve cuando trabajaba cooperativamente, me encantaba entrenar equipos, enseñar la gente.

Entonces pensé, debo hacer algo que tenga que ver con transmitir conocimiento, eso me gusta, transmitir conocimiento dejarle algo a la gente, un legado de cualquier tipo, dejar esa semilla que la gente lo procese y deseche lo que no le sirve.

Lo otro fue la parte comercial, me gusta ayudar a la gente, apoyar a las compañías, manejo de equipos, lanzamiento de productos. Tener un equipo con metodologías con procesos.

El segundo paso

En esa búsqueda compro la representación de una metodología de ventas en México. Trabajé mucho con venta consultiva, emociones, porque vender era hasta ahora human to human, entender esas metodologías humanas me gustó mucho.

La compañía se encargaba de capacitación en metodología de ventas. Empecé con el coaching, con la consultoría, con la asesoría. Me reuní con speakers y creamos este grupo con gente que ha tenido la oportunidad de trabajar en otros países, gente americana, mexicana, latinos. Tengo una visión profunda de la parte comercial sobre todo de latinoamérica. Yo empecé en Venezuela pero tuve posiciones regionales de manejar Latinoamérica desde México hasta el cono sur en muy buenas compañías como Procter and Gamble y Avon.

Luego decidió independizarse para crear un grupo…

Me dedico a ayudar a las personas e individuos a que incrementen sus ventas, ahora esto se hace con un diagnóstico, una evaluación. Se hace una entrevista, se diseña un plan integral, hasta para el manejo de reporte implementamos un CRM

¿Qué es lo que más le gusta a Dulce Peñaloza de lo que hace?

Yo sé lo que es lidiar con vender con intangible y tangible. Estoy en un punto que realmente me encanta.

¿Cuál es tu sueño para DMPA Ventas y Sinergia Comercial?

Mi sueño sería ser reconocida como de las mejores compañías, es más, la compañía más grande de latinoamérica. Poder hacer estrategias para individuos comerciales que deseen. Estoy especializándome en ventas inteligentes, tener los básicos en cada proceso de ventas.

Mi sueño es poder profesionalizar las funciones de ventas, eso es algo que no te enseñan en la universidad. Nosotros trabajamos con humanos y los humanos son los que toman la decisión.

Creé hasta un sistema de ventas que pudiera necesitar una compañía.

¿Qué ha aprendido Dulce Peñaloza?

Que todos tenemos un background, una mochila de conocimiento que va desde donde naces, desde donde naces, tu familia, tu escuela, tus amigos, tus creencias, todo lo que funcione esa es una mochila de conocimiento. Que a veces tenemos cosas que aprendimos a los golpes, empíricamente y solamente es darle un toque a la gente para que pueda reordenar, para que pueda tener la mochila con los bolsillos acomodados, que de repente pueden entender que hay cosas que tienes que hacer si o si. Muchas cosas que tienen que ver con el yo, con quién soy, con creérsela.

Siempre se puede ser mejor, peor o igual. Es tu elección, es importante el rol que juega tu actitud ante la vida… depende de ti. La situación donde te encuentras ahora, se debe a decisiones buenas o malas que has tomado. La vida igual que las ventas son un gimnasio, tienes que empezar practicar, practicar salir de la zona de confort, hasta encontrar la fórmula mágica que te haga feliz y que te haga remunerar, pensar en abundancia, pensar ganar ganar, si uno da con una mano, recibe con las dos.

No ha sido fácil, me he dado muchos golpes. He fracasado pero de todos esos golpes y fracasos he aprendido muchísimo. He conocido gente maravillosa, hay que rodearse de gente buena pero tampoco ser tonto. Hay que seguir el instinto pero tener facts. Seguir numeros y estadisticas.

Dulce Peñaloza y su trayectoria profesional

Ha trabajado en: Franklin Covey México, Avon Cosmetics, Reckitt Benckiser México y Venezuela, Plumrose Latinoamericana, Procter & Gamble Latinoamérica y Venezuela, Empresas Polar, Cargill.

Además, fue profesora Universitaria de Planificación Estratégica y Organización Empresarial. Con experiencia en Latinoamérica, desde hace 11 años residenciada en México.

Aquí puedes ver su perfil de LinkedIn

Actualmente es fundadora y directora de DMPA Ventas y Sinergia Comercial. Grupo de expertos en Consultoría para Desarrollo de negocios con profunda visión comercial.

Esta en búsqueda de empresas e individuos para mejorar forma de hacer negocios e incrementar sus ventas.

Típicamente apoya a compañías e individuos, que, por ejemplo:

*Tienen un conjunto de beneficios importantes en sus productos/servicios, pero desaprovechan tiempo, dinero y esfuerzo en muchos contactos y propuestas que no dan fruto.

Están preocupados porque su porcentaje de “cierres de venta” no es constante, además de insatisfactorio.

No logran captar prospectos, no generan citas consistentemente, no saben prospectar eficientemente.

Algunos de los servicios que ofrece:

*Asesoría, Consultoría, Coaching y Acompañamiento en Ventas.

*Soluciones en Capacitación y Gestión de Ventas para empresas e individuos.

*Diagnóstico, Análisis y Optimización en ventas .

*Licencias e Implementación CRM .

*Pruebas psicométricas, para desarrollo, contratación y mejor trabajo en equipo.

*Marketing Digital

Puedes contactar a Dulce a través de su sitio web aquí