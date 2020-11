Disfruta de una Masterclass de canto lírico con el Maestro Gregory Pino

El canto lírico es aquel utilizado por los cantantes que interpretan el repertorio vocal de la música clásica, principalmente ópera y en muchas oportunidades también lo hacen con zarzuela, comedia musical e incluso música popular.

En el estado Táchira, cuentan con la oportunidad de tener a un gran talento en este arte, Gregory Pino, un músico Tachirense, Licenciado en música, formado bajo la guía de los maestros: María Elena Vargas, Liliana Fleites, Rafael Saavedra y Rubén Rivas.

Pino, se desempeña como intérprete y tallerista. Ha estado presente en grandes recitales, festivales y concursos a nivel nacional e internacional en países como Colombia, Perú, Rusia e Italia. Igualmente, ha sido protagonista de grandes conciertos y recitales con la dirección de los maestros: Luís Hernández, César I. Lara, Ramón Moncada, Pablo Castellanos, Tarcisio Barreto, Felipe Izcaray, Teresa Hernández, Angelo Pagliuca, Isabel Palacios, Dante Ranieri (Argentina), Aldo Sisillo (Italia), Christophe Talmont (Francia) entre otros.

Del mismo modo, ha sido Director Fundador del Coro San Cristóbal del Ateneo del Táchira, Director Fundador del Coro Banfoandes, Director Fundador del Coro del Colegio de Médicos del estado Táchira, Director del Coro del Instituto Universitario de la Frontera -Iufront-, Director del Ensamble San Cristóbal, un coro de voces oscuras (solo caballeros) único en todo el estado Táchira.

Actualmente, se desempeña como profesor de canto lírico de la escuela de Música “Miguel Ángel Espinel” y del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en San Cristóbal.

“Mi trabajo va dirigido a quienes cantan por amor así como yo. Desde que comencé a impartir clases de canto me emociona ver la pasión con la que mis alumnos se dedican a aprender. Veo en ellos en mis inicios, pero desde que comenzó la pandemia y no pudimos volver al salón de clase, estuve siempre en contacto con mis alumnos y al ver sus ganas de seguir aprendiendo, no me quise quedar de brazos cruzados, así que busqué y encontré la forma de llevar mis conocimientos.”

Masterclass Gratuito

Para este fin de semana, el maestro Gregory Pino, está realizando un masterclass totalmente gratuito para personas de cualquier edad que deseen aprender o mejorar su técnica vocal, basada en el método Pino, una técnica que viene desarrollando desde sus inicios en este arte. El cantante conversó en exclusiva para Noticias.com.ve informando que esta serie de tres clases se realizará a través de la plataforma “webinarjam” y cada clase se puede ver por 24 horas después de formalizada la inscripción de cada participante.

Destacó que, quien no se haya podido inscribir a tiempo, todavía tiene oportunidad puesto que, luego de inscrito a la persona le llegará un correo electrónico donde podrá disfrutar de las clases atrasadas. Pino, informó que hasta el día domingo se pueden inscribir sin ningún problema ni costo alguno.

“Estamos estudiando la posibilidad de subir estas clases a otras plataformas para disfrute de cualquier interesado, pero hasta ahora no hay nada en concreto.” Agregó el maestro.

En ese orden de ideas, manifestó que las clases son a las 10 de la noche (Hora Venezuela) para que quienes se sumen desde otros países también puedan disfrutar y aprender cómodamente, ya que, nos han hecho múltiples solicitudes desde otras partes del mundo y queríamos llevarlo a las plataformas virtuales desde hace algún tiempo. La producción de este webinar está acompañada de Eucalipto Media, dijo.

Finalmente, el artista Tachirense, hizo extensiva la invitación a unirse a esta serie de clases magistrales dirigidas a cualquier persona que desee incursionar en el canto. Resaltó que, pronto tendrán nuevos cursos digitales.

Por: Gustavo Rivas