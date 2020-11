¡DÍA A DÍA EN NUESTRA FUERZA VINOTINTO!

¡FÚTBOL VENEZOLANO!

El grupo A del torneo normalización disputó la jornada 12, donde dejó como líder al Deportivo La Guaira con 25 puntos, seguidos por el Deportivo Lara con 20 y en la tercera posición de la tabla el Mineros De Guayana con 18 unidades.

Resultados Grupo A:

Trujillanos 0-2 Deportivo La Guaira |Goles: José Balza 38’ 52’ |

Academia Puerto Cabello 0-0 Deportivo Lara

Atlético Venezuela 2-0 Carabobo | Goles: Ricardo Martins 13’, Alejandro Goncalves 60’

Yaracuyanos 0-1 Mineros de Guayana | Gol: Darwin Gomez 90+4’

El grupo B que tiene como sede única el Estadio Agustín Tovar la Carolina de Barinas, disputó la novena jornada y luego de los resultados dió como líder al Deportivo Táchira con 23 puntos, seguidos por el Caracas FC a tan sólo un punto de diferencia (22), y en la tercera casilla el Aragua con 11 puntos.

Resultados Grupo B:

Metropolitanos 0-3 DvoTachira |Goles: Edgar Pérez Greco 41’, Jesús Orozco 50’, Carlos Vivas 82’

Monagas 1-0 Zamora | Gol: Cesar González 64’

Caracas 6-2 GV Maracay | Goles: Osei Bonsu 20′, 74′, Robert Hernández 33′, Alexis Blanco 86′, Anderson Contreras 87′, Santiago Rodríguez 90′ (CFC). Junior Cedeño 83′, Alfredo Blanco 90+3′ (GVM)

Portuguesa 1-2 Aragua FC | Goles: Angelo Lucena 81’ (POR), Joiser Arias 23’, Guillermo Fernández 50’ (AFC)

¡Próximas jornadas!

Martes: Deportivo Lara vs Deportivo La Guaira 5:00pm / Academia Puerto Cabello vs Atlético Venezuela 8:00pm.

Miércoles: Estudiantes de Merida vs Carabobo 5:00pm / Yaracuyanos vs Trujillanos 8:00pm

Jueves: Deportivo Táchira vs Zamora 5:00pm / Monagas vs Caracas 8:00pm

Viernes: Portuguesa vs Metropolitanos 5:00pm / GV Maracay vs Aragua 8:00pm

Sábado: Atlético Venezuela vs Yaracuyanos 5:00pm / Dvo La Guaira vs Estudiantes de Merida 8:00pm

Domingo: Carabobo vs Academia Puerto Cabello 5:00pm / Caracas vs DvoTachira 5:00pm / Mineros de Guayana vs Deportivo Lara 8:00pm / Zamora vs Portuguesa 8:00pm.

¡Terminó la 57 edición de la Vuelta Venezuela!

Después de transcurridas 6 etapas entre los estados Aragua, Lara, Cojedes, Yaracuy, Carabobo y en un total de 709 kilómetros, se consagró campeón ORLUIS AULAR. El yaracuyano se tituló bicampeón de la vuelta ciclista a Venezuela, con un tiempo de 12 horas, 41 minutos, 35 segundos. En la segunda posición quedó Roniel Campos a 28 segundos.

¡VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR!

Deyna Castellanos: marcó Gol y dio 2 asistencias en la aplastante victoria del Atlético de Madrid 8-1 Deportivo la Coruña. La “Reina del Gol” lleva 4 anotaciones y 6 asistencias en el torneo.

Darwin Machís jugó todo el partido, Yangel Herrera ingresó al minuto 55 con Granada que perdió 1-3 vs Valladolid | Primera División de España.

El D.T Rafael Dudamel debutó en el banquillo y Luis Del Pino Mago jugó todo el partido con la Universidad de Chile, 1-1 vs Everton de Viña del Mar | Primera División de Chile.

Ronald Vargas jugó 72 minutos y DIO ASISTENCIA con Deinze que empató 1-1 vs Lommel SK | Segunda División de Bélgica.

Jefferson Savarino jugó 84 minutos con Atlético Mineiro que empató 2-2 vs Ceará | Brasileirao.

Rómulo Otero jugó 66 minutos y FUE EXPULSADO con Corinthians 0-0 vs Gremio | Brasileirao.

Jhonder Cádiz jugó 67 minutos con Nashville SC que venció 3-0 a Inter Miami | PlayOffs de la MLS.

Wilker Ángel jugó todo el partido con Akhmat Grozny que empató 2-2 vs Zenit | Premier League de Rusia.

Joel Graterol jugó todo el partido, América de Cali perdió 1-2 vs Atlético Nacional | Primera División de Colombia.

Yordan Osorio titular y sustituido al 62‘ con Parma que perdió 3-0 vs AS Roma | Serie A de Italia.

Tomás Rincón jugó 85 minutos con Torino que perdió 4-2 vs Inter Milán | Serie A de Italia.

¡Selección Venezolana de Baloncesto lista para el FIBA AmeriCup 2022!

La Fuerza Vinotinto de baloncesto dió por finalizados sus entrenamientos en suelo patrio, bajo la dirección del argentino Fernando Duró, previo a la ventana clasificatoria al torneo FIBA AmeriCup 2022, que se realizará en Buenos Aires Argentina del 27 al 30 de noviembre.

(Información del 20/11/2020 al 24/11/2020)

Autor: Florangi Morales