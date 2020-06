Carlos Mauricio Ramírez “Toma Papá” gana su tercer Emmy

El periodista venezolano Carlos Mauricio Ramírez obtuvo su tercer premio Emmy en los Estados Unidos. Con tan sólo dos años en el país norteamericano, Toma Papá como se le conoce popularmente en Venezuela, sigue abriéndose paso en las grandes ligas de la televisión.

¡Lo hicimos, Venezuela 🇻🇪! Mi tercer premio Emmy en 2 años en USA 🇺🇸. Gracias a Dios, la Divina Pastora, mi familia y a todos mis compañeros de @Telemundo48 | Esto es para toda Venezuela! Las metas se cumplen con trabajo, pasión, sacrificio y amor! pic.twitter.com/eHgDkfJ414 — Carlos M. Ramírez (@Tomapapa) June 7, 2020

El tercer Emmy

Tan sólo el 17 de junio de 2019, Carlos Mauricio Ramírez recibió dos Emmys por su trabajo para televisión latina en categorías de Mejor Conductor de Deportes y Mejor Noticiero del año junto a su equipo. Esta vez Ramírez fue ganador de la categoría “Ancla de talento deportivo – Reportero español” con el reportaje “From Venezuela to The Bay, loving sports and the way” transmitido por Telemundo.

El periodista agradeció a su familia, a Telemundo, NBC y a todos los venezolanos por el apoyo mientras dedicó su tercer Emmy a su país. Tras dos años de estar trabajando en el ámbito periodístico en Estados Unidos “Toma Papá” cosecha éxitos.

¡Gracias Dios!

¡Gracias Divina Pastora!

¡Gracias a mi familia!

¡Gracias a mis amigos!

¡Gracias a mis compañeros y familia de @telemundo48!

Hasta 2017, Carlos Mauricio trabajó como periodista para Venevisión y Meridiano, ahora forma parte de los talentos de Telemundo para la televisión en los Estados Unidos.