Así reaccionan venezolanos ante victoria de Joe Biden

Desde el pasado 3 de noviembre se vive una tensión en el mundo entero a raíz de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el actual presidente Donald Trump, por los Republicanos, se media al Demócrata Joe Biden. Si bien, había muchos intereses de por medio de un lado y del otro, la competencia por el puesto en la Casa Blanca estaba reñida, ya que, muchas encuestas daban favorable a Biden, otras a Trump.

Después de cuatro días de opiniones de los medios de comunicación, analistas políticos y confrontaciones entre los candidatos. Finalmente se conoció la victoria del demócrata Joe Biden, aunque el presidente Donald Trump ha asegurado desde el día martes que en algunos condados se ha cometido fraude y espera impugnar dichos comicios en los próximos días.

Si bien, el tema venezolano era uno de los puntos que más se hablaba por múltiples razones, tanto como promesa electoral, como por quienes residen en ese país desde hace unos años. Hay que destacar que según cifras que han ofrecido diferentes ONG, el número de venezolanos que han migrado a Estados Unidos en los últimos años es de 450 mil personas.

Hay muchos venezolanos que si están contentos y apoyan a Joe Biden en la victoria que hasta ahora le adjudican los medios de comunicación.

Vamos a presentarles a continuación algunas reacciones en redes sociales.

Con este tweet se declaró ganador el candidato demócrata, Joe Biden, de las elecciones de Estados Unidos 2020.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020