Artistas Latinoamericanos dan vida a “Legendarios” de La Billos

No hay fiesta o emisora de radio en Venezuela donde no haya sonado una canción de la orquesta La Billos Caracas Boys y es que esta banda que formó el dominicano, Luis María Frómeta Pereira, la dirigió hasta el día de su muerte. A pesar de eso, hoy más que nunca sigue vigente gracias a otras generaciones que han hecho lo propio y no han dejado morir su legado musical.

Es por ello que, en este año 2020 artistas latinoamericanos se han unido para rendir tributo a los 80 años de creada esta popular agrupación musical que se caracteriza por ser la más popular. Entre sus composiciones siempre ha resaltado la música caribeña (música caraqueña, costeña colombiana y música cubana). Su repertorio es variado y va desde porros, guarachas, boleros y merengue dominicano.

Por sus filas han estado importantes cantantes que han inmortalizado sus temas, entre los que resaltan: Rafa Galindo, Víctor Pérez, Manolo Monterrey, Cheo García, Felipe Pirela, José Luis Rodríguez, Memo Morales, Nelson Henríquez entre muchos otros más.

Y en este nuevo disco homenaje, grandes estrellas de la música le dan vida nuevamente a este repertorio de “La Billos”. La producción lleva por nombre “Legendarios”, la cual consta de 12 canciones, 10 originales de la agrupación, dos temas inéditos y uno de esos con temática navideña.

Adrián Frómeta, nieto del maestro Billo, es el encargado de dirigir este ambicioso proyecto de la orquesta que cuenta con más de 100 placas discográficas y en la producción se encuentran Remil Renna y Víctor Pabón, quienes hicieron todo lo posible y estrenaron este gran álbum el pasado 5 de noviembre en todas las plataformas digitales.

“Legendarios” cuenta con la participación de artistas como: Carlos Vives (Tres perlas), Tito Rojas (Pasito tun tun), Oscar D’ León (Por encima de todo), Wilfrido Vargas (Tambores de carnaval), Sergio Vargas (Vironay Caderú), Charlie Aponte (Somos), Eddy Herrera (Así, así), Álex Bueno (Caminito de Guarenas), Don Fulano (El brujo), Milly Quezada (Sigan Bailando) y Karina (De qué me sirve el cielo).

El clásico de 1971 titulado “Tres Perlas”, interpretado por el colombiano Carlos Vives, es la punta de lanza de este trabajo, con un videoclip animado donde se ve al músico colombiano junto al maestro Billo Frómeta bailar con tres mujeres que simbolizan a “Santa Marta, Barranquilla y Cartagena” como dice la canción.

Aquí pueden ver el vídeo de “Tres Perlas”.

“Participar en este disco es como si me hubiese ganado un premio, no sé de qué, pero lo siento como un premio”. “Sé que algunos van a llorar, y la juventud podrá descubrir una gran figura de la música, que ya no es solamente de los dominicanos, de los venezolanos, ni colombianos, sino de toda América, que viva Billo Frómeta, una gran leyenda musical”, comentó Vives en un vídeo promocional de la canción.

*Foto de portada: De Izq. a Derecha (Víctor Pabón, Adrián Frómeta, Carlos Vives, Juan Hidalgo y Remil Renna.)

Desde Noticias.com.ve invitamos a cualquier venezolano en cualquier parte del mundo a escuchar este gran disco que promete seguir poniendo a bailar a cualquier persona.

Y aquí disfruten de la lista de reproducción de todo este trabajo.

Por: Gustavo Rivas