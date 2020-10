Actor venezolano Franco Tintori, triunfa en la serie “Súbete a mi moto”

Franco Tintori es un polifacético artista, que desde los 20 años ha estado inmerso en el mundo de la actuación, sus primeros pasos los dio actuando en comerciales, años más tarde tuvo su primera oportunidad en la pantalla chica, cuando audicionó para personificar un papel dentro de la primera telenovela del canal venezolano Televen “Gato Tuerto”, luego de tan grata experiencia saltó a las tablas, donde encontró la oportunidad de seguir creciendo como actor.

Franco desde joven ha sentido también el amor por la música, desempeñándose como vocalista de “MACU”, una banda del género funky pop, que en 2015 sacó su primer disco, en el que también Tintori pudo desempeñarse como autor y compositor.

Sin pensarlo, Franco viviría la oportunidad de mezclar sus dos pasiones en una sola, al interpretar a Carlos Villa, dentro de “Súbete a mi moto”, una serie biográfica basada en la agrupación juvenil Menudo.

Al enterarse de los casting para la serie sintió estar preparado para presentarlo, “Sabía la historia de la banda, toda mi generación creció con ellos y aunque no era fans, sabía la mayoría de sus canciones”. El actor confesó también que imaginó desde un principio que la producción estaría buscando actores que pudiesen interpretar bien el acento boricua y venezolano por la conexión que había entre ambos países durante los años de menudo.

Recordemos que la agrupación estuvo formada por jóvenes cantantes de Venezuela y Puerto Rico.

“Cuando presenté la prueba para conseguir el papel tenía mucha ansiedad y nervios, recuerdo que la prueba fue rápida y corta, pero fue una experiencia grata, en la que al conocer la historia y presentarme con un look muy de los 80´s me hacía sentir que podía lograrlo, demostrar que sabía a lo que iba y así fue, a los días recibí la llamada de mi manáger para contarme que había sido seleccionado”. Dijo Franco para Noticias.com.ve

“Haber perseguido esta producción desde un inicio, participar en un casting, lograr un papel y vivir la experiencia fue muy gratificante”.

Para Tintori personificar a Carlos Villa fue un reto con el que pudo sentirse identificado, pues Villa era productor y compositor de varias de las canciones de la agrupación juvenil, labor que Franco llevó también dentro de su banda en 2015, “ Se la presión que siente un compositor el hacer una canción, escribirla, escucharla, ver que te gusta y no te gusta, que hablar o no, así como también las horas que se pueden pasar sin dormir mientras se compone el tema, todo eso lo he vivido en carne propia y pude de esta manera interpretar con más fuerza lo que sentía Carlos, un hombre que además llevó en sus hombros muchísima presión por parte del productor de la banda, quien le exigía en esos tiempos a Villa escribir todas las canciones de los discos en muy poco tiempo”.

Cuando le preguntamos qué había sido lo más fácil y lo más difícil de su papel en la serie, respondió: “Lo más fácil como lo dije antes fue saber perfectamente lo que podía sentir Carlos Villa en esos tiempos, su desgaste energético al someterse bajo la presión de los productores de la banda. Y lo más difícil, fue conseguir el acento ideal, tuve que lograr un híbrido, algo que no se escuchara venezolano ni boricua, sino algo muy neutro caribeño”.

Dijo haberse sentido muy cómodo en las grabaciones: “El equipo técnico y de producción me trató muy bien, además pude compartir con otros compañeros que conocía desde que vivía en Venezuela y eso hizo aún más grata esta experiencia.

Sobre la serie

Franco cree que es una historia fresca, dinámica, entretenida e interesante sobre todo por la producción musical de la misma. “En la serie el público descubrirá datos interesantes y otros nunca antes conocidos, la audiencia verá una trama llena de añoranza, quienes vivieron esa época podrán reencontrarse con la historia de la banda y su música”.

Siente también que la receptividad ha sido muy buena, ya que ha recibido buenos comentarios de la audiencia, quien no ha dejado de expresar lo mucho que les ha gustado la trama y su trabajo en específico, “Me siento agradecido con todos, cada felicitación es un espaldarazo que me dice que lo estoy haciendo bien”.

Su trayectoria en la actuación, la música y la locución, le ha enseñado el poder que tiene el decreto, “Decretar es muy importante, todos somos vibración, y si vibramos en la energía positiva, el universo hará posible todo aquello que digamos, pero es muy importante que lo decretamos en presente”.

Se refirió también a los jóvenes talentos que sueñan con llegar a ser actores en producciones internacionales. “Sonará trillado, pero no descansen, no dejen de prepararse, de buscar oportunidades, decreten y visualicen, crean que puedan lograrlo, primero agradezcan que están vivos, prepárense todo lo que puedan y luego decreten. Crean, tengan confianza y amor por ustedes y por lo que hacen, verán que así todo se puede lograr”.

Finalizó enviando un mensaje positivo a sus compatriotas venezolanos “Al público venezolano, todas mis buenas vibras, fortaleza, paz y armonía, sé que viven momentos difíciles, pero confío en que nuestro país pronto estará muy bien, juntos vamos a lograrlo, quienes hemos emigrado estamos dándolo todo, cada proyecto, cada logro, lo hacemos en nombre de Venezuela y de ustedes quienes siguen allí, todo lo hacemos con orgullo, espero pronto estar con ustedes”.

Franco Tintori seguirá enfocado en sus nuevos proyectos, con la mirada puesta en seguir creciendo como artista en México, una de las plazas más importantes en el medio artístico y en la que suma varios éxitos, por ahora nos queda apoyarlo y disfrutar de su talento en “Súbete a mi moto”, una serie de 15 capítulos disponible para toda latinoamérica y el mundo a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Por: Néstor da Costa.